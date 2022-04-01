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Антигуа готова помочь Великобритании захватить яхты Абрамовича

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Антигуа и Барбуда готовы помочь Великобритании захватить яхты, принадлежащие российскому олигарху Роману Абрамовичу, который находится под санкциями, заявила карибская страна в пятницу, добавив, что Великобритания должна обратиться за такой помощью через международный договор. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Антигуа готова помочь Великобритании захватить яхты Абрамовича

Детали

Financial Times впервые сообщила, что суда Halo и Garcon, которые сейчас пришвартованы в Антигуа и Барбуде, принадлежащих Абрамовичу через компанию с Британских Виргинских островов, которая находится в списке санкций Великобритании.

По словам Рональда Сандерса, посла страны в США, Антигуа в одиночку не имела бы возможности захватить или задержать их, потому что они не были связаны с какими-либо преступлениями, совершенными там.

Для этого нужен официальный запрос в соответствии с договором о взаимной правовой помощи двух стран, общим механизмом, с помощью которого страны сотрудничают друг с другом, чтобы помочь обеспечить соблюдение законов.

"Единственный способ — это если британцы в своем запросе договора о взаимной правовой помощи докажут, что этот человек совершил какое-то преступление", - заявил Сандерс.

Добавим

Суперяхты, связанные с Абрамовичем, общей стоимостью около 1,2 миллиарда долларов, были пришвартованы на юго-западе Турции на прошлой неделе.

Западные правительства ввели санкции против Абрамовича и других российских олигархов, поскольку они стремятся изолировать президента владимира путина и его союзников из-за вторжения в Украину.

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