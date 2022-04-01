Антигуа готова помочь Великобритании захватить яхты Абрамовича
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Антигуа и Барбуда готовы помочь Великобритании захватить яхты, принадлежащие российскому олигарху Роману Абрамовичу, который находится под санкциями, заявила карибская страна в пятницу, добавив, что Великобритания должна обратиться за такой помощью через международный договор. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Financial Times впервые сообщила, что суда Halo и Garcon, которые сейчас пришвартованы в Антигуа и Барбуде, принадлежащих Абрамовичу через компанию с Британских Виргинских островов, которая находится в списке санкций Великобритании.
По словам Рональда Сандерса, посла страны в США, Антигуа в одиночку не имела бы возможности захватить или задержать их, потому что они не были связаны с какими-либо преступлениями, совершенными там.
Для этого нужен официальный запрос в соответствии с договором о взаимной правовой помощи двух стран, общим механизмом, с помощью которого страны сотрудничают друг с другом, чтобы помочь обеспечить соблюдение законов.
"Единственный способ — это если британцы в своем запросе договора о взаимной правовой помощи докажут, что этот человек совершил какое-то преступление", - заявил Сандерс.
Добавим
Суперяхты, связанные с Абрамовичем, общей стоимостью около 1,2 миллиарда долларов, были пришвартованы на юго-западе Турции на прошлой неделе.
Западные правительства ввели санкции против Абрамовича и других российских олигархов, поскольку они стремятся изолировать президента владимира путина и его союзников из-за вторжения в Украину.