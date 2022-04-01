Антигуа готова помочь Великобритании захватить яхты Абрамовича

Детали

Financial Times впервые сообщила, что суда Halo и Garcon, которые сейчас пришвартованы в Антигуа и Барбуде, принадлежащих Абрамовичу через компанию с Британских Виргинских островов, которая находится в списке санкций Великобритании.

По словам Рональда Сандерса, посла страны в США, Антигуа в одиночку не имела бы возможности захватить или задержать их, потому что они не были связаны с какими-либо преступлениями, совершенными там.

Для этого нужен официальный запрос в соответствии с договором о взаимной правовой помощи двух стран, общим механизмом, с помощью которого страны сотрудничают друг с другом, чтобы помочь обеспечить соблюдение законов.

"Единственный способ — это если британцы в своем запросе договора о взаимной правовой помощи докажут, что этот человек совершил какое-то преступление", - заявил Сандерс.

Добавим

Суперяхты, связанные с Абрамовичем, общей стоимостью около 1,2 миллиарда долларов, были пришвартованы на юго-западе Турции на прошлой неделе.

Западные правительства ввели санкции против Абрамовича и других российских олигархов, поскольку они стремятся изолировать президента владимира путина и его союзников из-за вторжения в Украину.