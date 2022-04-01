Антигуа готова допомогти Великій Британії захопити яхти Абрамовича
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Антигуа і Барбуда готові допомогти Великій Британії захопити яхти, що належать російському олігарху Роману Абрамовичу, який перебуває під санкціями, заявила карибська країна в п'ятницю, додавши, що Велика Британія повинна звернутися за такою допомогою через міжнародний договір. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Деталі
Financial Times вперше повідомила, що судна Halo і Garcon, які зараз пришвартовані в Антигуа і Барбуді, належать Абрамовичу через компанію з Британських Віргінських островів, яка знаходиться в списку санкцій Великої Британії.
За словами Рональда Сандерса, посла країни в США, Антігуа поодинці не мала би можливості захопити або затримати їх, тому що вони не були пов'язані з будь-якими злочинами, скоєними там.
Для цього буде потрібний офіційний запит відповідно до договору про взаємну правову допомогу двох країн, загальним механізмом, за допомогою якого країни співпрацюють одна з одною, щоб допомогти забезпечити дотримання законів.
"Єдиний спосіб — це якщо британці у своєму запиті договору про взаємну правову допомогу доведуть, що ця людина вчинила якийсь злочин", - заявив Сандерс.
Додамо
Суперяхти, пов'язані з Абрамовичем, загальною вартістю близько 1,2 мільярда доларів, були пришвартовані на південному заході Туреччини минулого тижня.
Західні уряди ввели санкції проти Абрамовича та кількох інших російських олігархів, оскільки вони прагнуть ізолювати президента володимира путіна та його союзників через вторгнення в Україну.