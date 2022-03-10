Anonymous сломали базу Роскомнадзора: 360 тысяч файлов оказались в открытом доступе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Хакерская группа Anonymous взломала базу данных Роскомнадзора. В открытый доступ попало 360 тысяч файлов российского органа власти, пишет УНН.
Цитата
"Anonymous успешно взломали и слили базу данных Роскомнадзора, федерального органа исполнительной власти России, ответственного за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ, обнародовав более 360 тысяч файлов", - заявила группа в Twitter.
Детали
Опубликованные хакерами файлы весят 820 ГБ. Данные можно загрузить с сайта организации.
Ранее
Как писал УНН, ранее на этой неделе международная сеть хакеров Anonymous взломала российские государственные телеканалы.
Так, взломаны были "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", а также сервисы Wink и Ivi. На них транслировались видео о войне в Украине.