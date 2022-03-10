Anonymous сломали базу Роскомнадзора: 360 тысяч файлов оказались в открытом доступе

Цитата

"Anonymous успешно взломали и слили базу данных Роскомнадзора, федерального органа исполнительной власти России, ответственного за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ, обнародовав более 360 тысяч файлов", - заявила группа в Twitter.

Детали

Опубликованные хакерами файлы весят 820 ГБ. Данные можно загрузить с сайта организации.

Ранее

Как писал УНН, ранее на этой неделе международная сеть хакеров Anonymous взломала российские государственные телеканалы.

Так, взломаны были "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", а также сервисы Wink и Ivi. На них транслировались видео о войне в Украине.