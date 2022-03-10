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Anonymous зламали базу Роскомнагляду: 360 тисяч файлів опинились у відкритому доступі

Anonymous зламали базу Роскомнагляду: 360 тисяч файлів опинились у відкритому доступі

Київ • УНН

 • 144325 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Хакерська група Anonymous зламала базу даних Роскомнагляду. У відкритий доступ потрапило 360 тисяч файлів російського органу влади, пише УНН.

Цитата

"Anonymous успішно зламали і злили базу даних Роскомнагляду, федерального органу виконавчої влади Росії, відповідального за моніторинг, контроль і цензуру російських ЗМІ, оприлюднивши понад 360 тисяч файлів", - заявила група в Twitter.

Деталі

Опубліковані хакерами файли важать 820 ГБ. Дані можна завантажити з сайту організації.

Раніше

Як писав УНН, раніше на цьому тижні міжнародна мережа хакерів Anonymous зламала російські державні телеканали.

Так, зламані були "Росія 24", Перший канал, "Москва 24", а також сервіси Wink і Ivi. На них транслювалися відео про війну в Україні.

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