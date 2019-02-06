Англичане обогатились на 160 тыс. долл. без единых вложений
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Четверо англичан выиграли 120 тыс. фунтов стерлингов (156 тыс. долл.) в Post Code Lottery (лотерея почтовых индексов), передает УНН со ссылкой на birminghammail.co.uk.
Каждый счастливчик получит 30 тыс. фунтов стерлингов (39 тыс. долл.).
Среди победителей - 80-летний Питер Ловетт. Он планирует потратить выигрыш на поездку в Бридлингтон. По словам англичанина, там находится лучшее поле для игры в гольф.
"Я просто буду получать удовольствие от жизни. Надеюсь, что моему сыну и внуку тоже, как и мне, когда-то повезет в лотерее", - прокомментировал выигрыш победитель.
О том, как распорядятся деньгами еще три победителя, пока не известно.
Лотерея почтовых индексов приметна тем, что она не требует вложений.
Участники лотереи регистрируются на сайте один раз, указывая в своих контактных данных почтовый индекс. После чего им остается лишь регулярно заходить на сайт, где ежедневно публикуется призовой индекс. В этом заключается коммерческий успех лотереи: высокая посещаемость, которую так ценят рекламодатели, обеспечивается ежедневными заходами тысячи играющих.
Напомним, за год в Украине в государственных лотереях компании "М.С.Л." разыграно главных призов на сумму более 100 млн грн.