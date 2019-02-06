Англійці збагатилися на 160 тис. дол. без жодних вкладень
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Четверо англійців виграли 120 тис. фунтів стерлінгів (156 тис. дол.) у Post Code Lottery (лотерея поштових індексів), передає УНН з посиланням на birminghammail.co.uk.
Кожен щасливчик отримає 30 тис. фунтів стерлінгів (39 тис. дол.).
Серед переможців - 80-річний Пітер Ловетт. Він планує витратити виграш на поїздку в Брідлінгтон. За словами англійця, там знаходиться найкраще поле для гри в гольф.
"Я просто буду отримувати задоволення від життя. Сподіваюся, що моєму синові і внукові теж, як і мені, колись пощастить у лотереї", - прокоментував виграш переможець.
Про те, як розпорядяться грошима ще три переможця, поки не відомо.
Лотерея поштових індексів прикметна тим, що вона не вимагає вкладень.
Учасники лотереї реєструються на сайті один раз, вказуючи в своїх контактних даних поштовий індекс. Після чого їм залишається лише регулярно заходити на сайт, де щодня публікується призовий індекс. У цьому полягає комерційний успіх лотереї: висока відвідуваність, яку так цінують рекламодавці, забезпечується щоденними заходами тисячі гравців.
Нагадаємо, за рік в Україні в державних лотереях компанії "М.С.Л." розіграно головних призів на суму понад 100 млн грн.