Английский онлайн: подготовка к экзаменам
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Причины для сдачи международного экзамена могут быть различные: переезд, стажировка или работа в международной компании, поступление в зарубежный университет, повышение квалификации и другие. В условиях современной жизни готовиться к экзамену проще всего на специализированный курсах английского онлайн. Тем более, что сегодня несложно найти подготовительные программы для успешной сдачи международных тестов: IELTS, TOEFL, Cambridge Assessment English, Business English Certificate и другим.
Программы таких онлайн курсов разрабатываются специально с учетом структуры и требований экзамена. С их помощью студент с различным уровнем знания английского сможет:
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- пройти пробное, промежуточное и финальное тестирование;
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- познакомиться с форматом и структурой экзамена;
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- прокачать Listening, Reading, Writing и Speaking;
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- пополнить словарный запас распространенной лексикой;
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- научиться грамотно излагать свои мысли на письме;
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- избавиться от языкового барьера;
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- научиться распределять свое время и силы во время экзамена.
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Ранее мы рассказывали как выучить английский онлайн в экспресс режиме, сегодня рассмотрим как эффективно подготовиться к международному экзамену, даже если у вас мало времени.
Чтобы получить желаемый балл на международном экзамене, необходимо заблаговременно пройти специализированный курс и готовиться самостоятельно
Английский онлайн: как дистанционно готовиться к экзаменам
Дистанционные курсы английского онлайн не уступают по эффективности очным. На них студен с любым уровнем знания получит такую же подготовку, сможет заниматься индивидуально или в группе. Как мы отметили выше, важно также самостоятельное обучение. Тем более, что в интернете просто найти онлайн тесты с подготовкой и ресурсы, которые помогут подготовиться к международным экзаменам.
Простые советы для онлайн подготовки к экзамену по английскому:
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- Досконально изучите структуру и особенность теста. В этом вам помогут специализированные курсы и онлайн тесты прошлых экзаменов. Так, вам проще будет понять какие темы могут попасться на различных частях экзамена, как будет проходить проверка знаний, сколько потребуется времени и т.д;
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- Пополняйте словарный запас вводными словами и выражениями, фразами, которые помогут выразить ваше мнение во время диалога и письма, заполнить паузы и разнообразить речь;
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- Подготовьте универсальные шаблоны для монолога и написания эссе на английском, составьте ответы на возможные вопросы о себе, вашей семье, работе, хобби и т.д;
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- Изучите распространенные темы для письменной и устной части экзамена, изучите стратегии для аудирования и быстрого чтения, тренируйте диалоги.
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Кроме улучшения своих знаний английского важно подготовиться морально, ведь, экзамен — достаточно стрессовое событие. Чтобы не переживать и не растеряться во время сдачи, важно быть уверенным в своих знаниях и быть спокойным. В этом также поможет регулярная практика — вы будете понимать свои слабые и сильные стороны, сможете научиться рационально использовать время экзамена.