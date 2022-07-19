Английский онлайн: подготовка к экзаменам

ukru
09:00 • 31304 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 109159 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 121812 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 110784 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 140721 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139541 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113901 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107049 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93510 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111493 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 70936 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 50281 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 59718 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 49099 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 44294 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 31304 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 44294 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 238217 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 268125 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 205069 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 438 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 109159 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 102527 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 120344 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 122751 просмотра
Актуальное
Английский онлайн: подготовка к экзаменам

Английский онлайн: подготовка к экзаменам

Киев • УНН

 • 158210 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Причины для сдачи международного экзамена могут быть различные: переезд, стажировка или работа в международной компании, поступление в зарубежный университет, повышение квалификации и другие. В условиях современной жизни готовиться к экзамену проще всего на специализированный курсах английского онлайн. Тем более, что сегодня несложно найти подготовительные программы для успешной сдачи международных тестов: IELTS, TOEFL, Cambridge Assessment English, Business English Certificate и другим.

Программы таких онлайн курсов разрабатываются специально с учетом структуры и требований экзамена. С их помощью студент с различным уровнем знания английского сможет:

  • пройти пробное, промежуточное и финальное тестирование;
  • познакомиться с форматом и структурой экзамена;
  • прокачать Listening, Reading, Writing и Speaking;
  • пополнить словарный запас распространенной лексикой;
  • научиться грамотно излагать свои мысли на письме;
  • избавиться от языкового барьера;
  • научиться распределять свое время и силы во время экзамена.

Ранее мы рассказывали как выучить английский онлайн в экспресс режиме, сегодня рассмотрим как эффективно подготовиться к международному экзамену, даже если у вас мало времени.

Чтобы получить желаемый балл на международном экзамене, необходимо заблаговременно пройти специализированный курс и готовиться самостоятельно

Английский онлайн: как дистанционно готовиться к экзаменам

Дистанционные курсы английского онлайн не уступают по эффективности очным. На них студен с любым уровнем знания получит такую же подготовку, сможет заниматься индивидуально или в группе. Как мы отметили выше, важно также самостоятельное обучение. Тем более, что в интернете просто найти онлайн тесты с подготовкой и ресурсы, которые помогут подготовиться к международным экзаменам.

Простые советы для онлайн подготовки к экзамену по английскому:

  • Досконально изучите структуру и особенность теста. В этом вам помогут специализированные курсы и онлайн тесты прошлых экзаменов. Так, вам проще будет понять какие темы могут попасться на различных частях экзамена, как будет проходить проверка знаний, сколько потребуется времени и т.д;
  • Пополняйте словарный запас вводными словами и выражениями, фразами, которые помогут выразить ваше мнение во время диалога и письма, заполнить паузы и разнообразить речь;
  • Подготовьте универсальные шаблоны для монолога и написания эссе на английском, составьте ответы на возможные вопросы о себе, вашей семье, работе, хобби и т.д;
  • Изучите распространенные темы для письменной и устной части экзамена, изучите стратегии для аудирования и быстрого чтения, тренируйте диалоги.

Кроме улучшения своих знаний английского важно подготовиться морально, ведь, экзамен — достаточно стрессовое событие. Чтобы не переживать и не растеряться во время сдачи, важно быть уверенным в своих знаниях и быть спокойным. В этом также поможет регулярная практика — вы будете понимать свои слабые и сильные стороны, сможете научиться рационально использовать время экзамена.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы