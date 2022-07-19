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Англійська онлайн: підготовка до іспитів

Англійська онлайн: підготовка до іспитів

Київ • УНН

 • 158211 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Причини для складання міжнародного іспиту можуть бути різні: переїзд, стажування або робота в міжнародній компанії, вступ до зарубіжного університету, підвищення кваліфікації та інші. В умовах сучасного життя готуватися до іспиту найпростіше на спеціалізованих курсах англійської онлайн. Тим більше, що сьогодні нескладно знайти підготовчі програми для успішного складання міжнародних тестів: IELTS, TOEFL, Cambridge Assessment English, Business English Certificate та інших.

Програми таких онлайн курсів розробляються спеціально з урахуванням структури та вимог іспиту. З їхньою допомогою студент з різним рівнем знання англійської зможе:

  • пройти пробне, проміжне та фінальне тестування;
  • познайомитися з форматом та структурою іспиту;
  • прокачати Listening, Reading, Writing та Speaking;
  • поповнити словниковий запас поширеною лексикою;
  • навчитися грамотно викладати свої думки на письмі;
  • позбутися мовного бар'єру;
  • навчитися розподіляти свій час та сили під час іспиту.

Раніше ми розповідали, як вивчити англійську онлайн в експрес режимі, сьогодні розглянемо як ефективно підготуватися до міжнародного іспиту, навіть якщо у вас мало часу.

Щоб отримати бажаний бал на міжнародному іспиті, необхідно заздалегідь пройти спеціалізований курс та готуватися самостійно

Англійська онлайн: як дистанційно готуватися до іспитів

Дистанційні курси англійської онлайн не поступаються за ефективністю очним. На них студент з будь-яким рівнем знання отримає таку ж підготовку, зможе займатися індивідуально або в групі. Як ми зазначили вище, важливо також самостійне навчання. Тим паче, що в інтернеті просто знайти онлайн тести з підготовкою та ресурси, які допоможуть підготуватися до міжнародних іспитів.

Прості поради для онлайн підготовки до іспиту з англійської мови:

  •  Докладно вивчіть структуру та особливість тесту. У цьому вам допоможуть спеціалізовані курси та онлайн тести минулих іспитів. Так, вам простіше буде зрозуміти які теми можуть попастись на різних частинах іспиту, як проходитиме перевірка знань, скільки знадобиться часу тощо;
  • Поповнюйте словниковий запас вступними словами та виразами, фразами, які допоможуть висловити вашу думку під час діалогу та письма, заповнити паузи та урізноманітнити мовлення;
  • Підготуйте універсальні шаблони для монологу та написання есе англійською, складіть відповіді на можливі питання про себе, вашу родину, роботу, хобі тощо;
  • Вивчіть поширені теми для письмової та усної частини іспиту, вивчіть стратегії для аудіювання та швидкого читання, тренуйте діалоги.

Крім покращення своїх знань англійської важливо підготуватися морально, адже іспит — досить стресова подія. Щоб не переживати і не розгубитися під час здачі, важливо бути впевненим у своїх знаннях та бути спокійним. У цьому також допоможе регулярна практика — ви розумітимете свої слабкі та сильні сторони, зможете навчитися раціонально використовувати час іспиту.

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