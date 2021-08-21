Анджелина Джоли впервые присоединилась к Instagram и поделилась письмом девочки-подростка из Афганистана

Детали

За последние 24 часа на ее страницу подписались 4,8 миллиона человек, а ее пост собрал около 2 миллионов лайков пользователей.

Анджелина Джоли поделилась письмом, в котором девушка описала ситуацию в Афганистане после захвата власти талибами.

Она написала: “Это письмо, которое мне прислала девочка-подросток из Афганистана. Сейчас народ Афганистана теряет способность общаться в социальных сетях и свободно высказываться. Поэтому я пришла в Instagram, чтобы поделиться их историями и голосами тех людей по всему миру, которые борются за свои основные права человека”.

Она продолжила: “Я была на границе с Афганистаном за две недели до 11 сентября, где встретилась с афганскими беженцами, которые сбежали от талибов. Это было двадцать лет назад. Отвратительно наблюдать за тем, как афганцев снова перемещают из-за страха и неуверенности, охватившив их страну. Тратить столько времени и денег, проливать кровь и терять жизни только для того, чтобы понять это. Десятилетиями наблюдать, как к афганским беженцам — одним из самых способных людей в мире — относятся как к бремени, также неприятно... как и другие верные, я не отвернусь. Я буду продолжать искать способы помочь. И я надеюсь, что ты присоединишься ко мне”.

Посмотреть этот сообщение в Instagram Сообщение, распространенный Angelina Jolie (@angelinajolie)

Добавим

“Талибан” захватил власть в Афганистане 15 августа.

Боевики пообещали, что всем тем, кто сотрудничал с бывшим правительством и западными военными, будет объявлена амнистия и женщины смогут получать образование и вести общественную жизнь в рамках норм шариата.

Однако с тех пор уже появились сообщения о том, что талибы преследуют бывших военных и тех, кто помогал Западу.