Анджеліна Джолі вперше приєдналася до Instagram та поділилася листом дівчинки-підлітка з Афганістану

Деталі

За останні 24 години на її сторінку підписались 4,8 мільйона осіб, а її пост зібрав близько 2 мільйонів лайків користувачів.

Анджеліна Джолі поділилася листом, в якому дівчина описала ситуацію в Афганістані після захоплення влади талібами.

Вона написала: “Це лист, який мені надіслала дівчинка-підліток з Афганістану. Зараз народ Афганістану втрачає здатність спілкуватися у соціальних мережах та вільно висловлюватись. Тож я прийшла в Instagram, щоб поділитися їх історіями та голосами тих людей по всьому світу, які борються за свої основні права людини”.

Вона продовжила: “Я була на кордоні з Афганістаном за два тижні до 11 вересня, де зустрілась з афганськими біженцями, які втекли від талібів. Це було двадцять років тому. Огидно спостерігати за тим, як афганців знову переміщують через страх і невпевненість, що охопила їхню країну. Витрачати стільки часу і грошей, проливати кров і втрачати життя лише для того, щоб зрозуміти це. Десятиліттями спостерігати, як до афганських біженців — одних з найздатніших людей у світі — ставляться як до тягаря, також неприємно... Як і інші віддані, я не відвернуся. Я буду продовжувати шукати способи допомогти. І я сподіваюся, що ти приєднаєшся до мене”.

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Додамо

“Талібан” захопив владу в Афганістані 15 серпня.

Бойовики пообіцяли, що всім тим, хто співпрацював з колишнім урядом і західними військовими, буде оголошена амністія і що жінки зможуть здобувати освіту і вести громадське життя в рамках норм шаріату.

Однак з тих пір вже з’явилися повідомлення про те, що таліби переслідують колишніх військових і тих, хто допомагав Заходу.