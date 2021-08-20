Після взяття талібами Кабула затримані колишні чиновники зникають безвісти - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Члени сімей низки колишніх урядовців заявили, що їхні родичі зникли безвісти або утримуються талібами з моменту захоплення столиці Афганістану Кабула у неділю. Про це інформує УНН з посиланням на TOLO News.
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Абдул Валі Вахідзай, колишній губернатор провінції Лагман, і Лотфулла Камрі, колишній начальник поліції провінції, здалися талібам п'ять днів тому, але вони все ще перебувають під вартою, повідомили родичі.
"Талібан звільнив всіх урядовців, але Лотфулла Камрі ні звільнений", - сказав Абдул Гані, родич Камрі.
Мохаммад Хашем Галджі, колишній начальник відділення поліції в Газні, також зник безвісти.
Афганський народ закликав "Талібан" виконати свої обіцянки.
"Уряд звільнив в'язнів в'язниці Pul-e-Charkhi, які всі були членами Талібану, але Талібан не звільнив деяких ув'язнених", - повідомив один з місцевих жителів Кабула.
Представник талібів заявив, що вони помилували всіх, хто працював у військовому чи цивільному секторі з попереднім урядом.
Тим часом, згідно з повідомленнями ЗМІ та правозахисних організацій, "Талібан" розправляється з інакомисленням в Афганістані та мститься групам громадян та іноземців. Бойовики "Талібану" шукають журналістів у Кабулі та інших провінціях, про що повідомила німецька медіа-організація Deutsche Welle, додавши, що родич одного з її співробітників із Німеччини був застрелений.
Додамо
Ситуація в Афганістані загострилася в останні кілька тижнів. Після того, як американська влада оголосила про остаточне виведення своїх військ з країни, територію республіки почали захоплювати таліби. До 14 серпня під їх контролем перебували 90% Афганістану, 15 серпня "Талібан" захопив столицю країни - Кабул.
Після цього президент республіки Ашраф Гані втік з країни. Слідом за ним Афганістан спробували покинути сотні місцевих жителів: вони штурмували аеропорт Кабула.
У тисняві, за повідомленнями, могли загинути до 40 осіб.