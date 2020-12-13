Андреевская церковь приняла первое богослужение после 11 лет реставрации
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В день памяти святого апостола Андрея Первозванного в Киеве в Андреевской церкви впервые после реставрации прошло первое богослужение, которое провели экзархи Вселенского Патриархата в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.
“В этот праздничный день было совершено и первое после реставрации торжественное богослужение, которое возглавил представитель Вселенского Патриархата митрополит Галльский Эммануил в сослужении Экзарха Вселенского Патриарха епископа Команского Михаила архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия (Зори)”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что владыка Эммануил подчеркнул особое значение апостола Андрея Первозванного для Украинской Православной Церкви, а также засвидетельствовал поддержку Матери-Церкви для всех поместных церквей, которые приняли от нее благовестие, особенно для Православной Церкви Украины. Митрополит Эммануил поблагодарил представителя Блаженнейшего Митрополита Епифания архиепископа Евстратия Зорю за сослужение и попросил передать самые искренние поздравления Предстоятелю Православной Церкви Украины.
“Сегодня мы с полным послушанием находимся здесь по поручению нашего Предстоятеля Всесвятейшого Вселенского Патриарха, чтобы представлять его на сегодняшнем празднике и накануне второй годовщины с тех пор как произошел Объединительный Собор, на котором был избран Предстоятелем автокефальной Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Епифания”, — сказал в своем слове митрополит Эммануил.
Напомним, 12 декабря в Киеве после 11 лет реставрации открыли Андреевскую церковь, а со вторника, 15 декабря, церковь откроет двери для посетителей.
Как сообщалось в Офисе, еженедельно и в праздники в Андреевской церкви будут совершаться богослужения, а в остальные дни церковь будет работать как музей.
Напомним, в киевской Андреевской церкви будет расположено представительство Вселенского Патриархата для налаживания постоянной коммуникации.
7 ноября 2018 года пятый Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви в Киеве.