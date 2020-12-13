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Андріївська церква прийняла перше богослужіння після 11 років реставрації

Андріївська церква прийняла перше богослужіння після 11 років реставрації

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. В день пам’яті святого апостола Андрія Першозваного у Києві в Андріївській церкві вперше після реставрації пройшло перше богослужіння, яке провели екзархи Вселенського Патріархату в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ПЦУ.

“В цей святковий день було звершене й перше після реставрації урочисте богослужіння, яке очолив представник Вселенського Патріархату митрополит Гальський Еммануїл у співслужінні Екзарха Вселенського Патріарха єпископа Команського Михаїла та архієпископа Чернігівського і Ніжинського Євстратія (Зорі)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що владика Еммануїл наголосив на особливому значенні апостола Андрія Першозваного для Української Православної Церкви, а також засвідчив підтримку Матері-Церкви для всіх помісних церков, які прийняли від неї благовістя, а особливо для Православної Церкви України. Митрополит Еммануїл подякував представнику Блаженнійшого Митрополита Епіфанія архієпископу Євстратій Зоря за співслужіння й попросив передати найщиріші вітання Предстоятелю Православної Церкви України.

“Сьогодні ми з повним послухом перебуваємо тут за дорученням нашого Предстоятеля Всесвятійшого Вселенського Патріарха, щоби представляти його на сьогоднішньому святі і напередодні другої річниці відтоді як відбувся Об‘єднавчий Собор, на якому було обрано Предстоятелем автокефальної Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Епіфанія”, — сказав у своєму слові митрополит Еммануїл.

Нагадаємо, 12 грудня у Києві після 11 років реставрації відкрили Андріївську церкву, а з вівторка, 15 грудня, церква відчинить двері для відвідувачів.

Як повідомлялося в Офісі, щонеділі та на свята в Андріївській церкві відбуватимуться богослужіння, а в інші дні церква працюватиме як музей.

Нагадаємо, в київській Андріївській церкві буде розташоване представництво Вселенського Патріархату для налагодження постійної комунікації.

7 листопада 2018 року п’ятий Президент України Петро Порошенко підписав закон про передачу в користування Вселенському патріархату Андріївської церкви в Києві.

Українські Національні Новини

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