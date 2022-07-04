Андрей Веселый: картина "Русский военный корабль…" переезжает в Дрогобыч
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Картина «Русский военный корабль, иди…» принесла 18 тысяч долларов в пользу Вооруженных сил Украины. Такую сумму выложил за нее Благотворительный Фонд Семьи Веселого на аукционе, состоявшемся 30 июня во Львове в рамках проекта «1000 автомобилей свободы», пишет УНН.
«Приятно быть причастным к современному украинскому искусству военного времени. Особенно когда средства от покупки картины будут направлены на то, чтобы приблизить встречу всей российской армии со знаменитым кораблем», - прокомментировал покупку основатель фонда Андрей Веселый.
За деньги от продажи картины крымского художника Бориса Гроха, а также других произведений искусства, организаторы благотворительного аукциона приобретут автомобили для военнослужащих, защищающих Украину от российских оккупантов. Кроме авто, на фронт также поедут бронежилеты, каски, аптечки, продуктовые наборы и другие необходимые вещи. Всего по итогам торгов удалось собрать сумму более 800 тыс. гривен.
Кроме картины Фонд Семьи Веселого приобрел на аукционе марку, созданную по ее мотивам. Аукционисты подняли за цену за нее до 128 тысяч гривен.
Картина и марка с русским военным кораблем переезжают в Дрогобыч. Дрогобычане на гости города смогут увидеть легендарные произведения своими глазами. Благотворительный Фонд Семьи Веселого обещает выставить экспонаты в свободном доступе.
На создание картины «Русский военный корабль, иди…» художника Бориса Гроха вдохновила фраза, прозвучавшая от одного из пограничников на острове Змеиный в ответ на предложение сдаться от российского оккупационного корабля. С этого времени фраза стала одним из символов борьбы украинцев с российскими захватчиками. 12 апреля 2022-го Укрпочта выпустила одноименную почтовую марку на основе иллюстрации Бориса Гроха. 14 апреля изображенный на картине на марке флагман черноморского российского флота крейсер «Москва» затонул, пораженный украинской ракетой. На это Укрпочта отреагировала выпуском новой марки – «Русский военный корабль… Все!». Только за первый день продаж удалось реализовать более 800 тысяч таких марок.
БУ «Благотворительный фонд Семьи Веселого» создан Андреем Веселым в 2013 году. В частности, для помощи военнослужащим и семьям погибших защитников.
С 24 февраля 2022 года, с начала полномасштабного вторжения рф Фонд создал логистический хаб в Дрогобыче, занимается гуманитарной помощью для переселенцев, материальной помощью для воинских частей, передает средства индивидуальной защиты и транспорт на передовую.