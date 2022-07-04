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Андрій Веселий: картина "Русский воєнний корабль…" переїздить до Дрогобича

Андрій Веселий: картина "Русский воєнний корабль…" переїздить до Дрогобича

Київ • УНН

 • 441303 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Картина «Русскій воєнний корабль, іді…» принесла 18 тисяч доларів на користь Збройних сил України. Таку суму виклав за неї Благодійний Фонд Родини Веселого на аукціоні, що відбувся 30 червня у Львові в межах проєкту «1000 автомобілів свободи», пише УНН.

«Приємно бути дотичним до сучасного українського мистецтва воєнного часу. Особливо, коли кошти від покупки картини будуть спрямовані на те, щоб наблизити зустріч усієї російської армії зі славнозвісним кораблем», - прокоментував покупку засновник фонду Андрій Веселий.

За гроші від продажу картини кримського художника Бориса Гроха, а також інших мистецьких творів, організатори благодійного аукціону придбають автомобілі для військовослужбовців, що захищають Україну від російських окупантів. Окрім авто, на фронт також поїдуть бронежилети, каски, аптечки, продуктові набори та інші необхідні речі. Усього за підсумками торгів вдалося зібрати суму в понад 800 тис. гривень.

Окрім картини Фонд Родини Веселого придбав на аукціоні марку, створену за її мотивами. Аукціоністи підняли за ціну за неї до 128 тисяч гривень.

Картина та марка з російським військовим кораблем переїжджають до Дрогобича. Дрогобичани на гості міста матимуть змогу побачити легендарні витвори на власні очі. Благодійний Фонд Родини Веселого обіцяє виставити експонати у вільному доступі.

На створення картини «Русскій воєнний корабль, іді…» художника Бориса Гроха надихнула фраза, що пролунала від одного з прикордонників на острові Зміїний у відповідь на пропозицію здатися від російського окупаційного корабля. Відтоді фраза стала одним із символів боротьби українців з російськими загарбниками. 12 квітня 2022 року Укрпошта випустила однойменну поштову марку на основі ілюстрації Бориса Гроха. 14 квітня зображений на картині на марці флагман чорноморського російського флоту крейсер «Москва» затонув, уражений українською ракетою. На це Укрпошта відреагувала випуском нової марки – «Русский воєнний корабль… Всьо!». Тільки за перший день продажу вдалося реалізувати понад 800 тисяч таких марок.

БО «Благодійний фонд Родини Веселого» створено Андрієм Веселим у 2013 році. Зокрема, для допомоги військовослужбовцям та родинам захисників, які загинули.

З 24 лютого 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення росії Фонд створив логістичний хаб у Дрогобичі, опікується гуманітарною допомогою для переселенців, матеріальною допомогою для військових частин, передає засоби індивідуального захисту і транспорт на передову.

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