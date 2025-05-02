Андрей Матюха поддержал гуманитарную инициативу: 1 миллион гривен семьям погибших в Кривом Роге

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату
Эксклюзив
11:48 • 2370 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
10:55 • 8744 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
10:48 • 12909 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

08:28 • 12895 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

2 мая, 05:30 • 26026 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 66309 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 137257 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
1 мая, 11:10 • 120834 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

1 мая, 10:25 • 128277 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
1 мая, 08:40 • 127791 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+16°
1м/с
30%
753 мм
Популярные новости

США не будут отменять санкции против рф, но могут ввести новые – Госдеп

2 мая, 02:53 • 22577 просмотра

Израиль нанес удар по территории дворца президента Сирии в Дамаске

2 мая, 03:23 • 39923 просмотра

россия вывела в Черное море целую армаду кораблей с "Калибрами" - ВМФ

2 мая, 03:35 • 28237 просмотра

Трамп: США победили в Первой и Второй мировых войнах

2 мая, 04:58 • 9278 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 23091 просмотра
публикации

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

10:48 • 12924 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 23378 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 120276 просмотра

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

1 мая, 09:26 • 217929 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

1 мая, 04:00 • 319065 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

12:04 • 944 просмотра

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

1 мая, 19:32 • 25739 просмотра

"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

1 мая, 19:09 • 29702 просмотра

Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке после скандала в сети по поводу подражания Селене Гомес

1 мая, 16:52 • 29166 просмотра

После фильмов Феррары и Херцога: режиссер Такаши Миике снимет новую версию "Плохого лейтенанта"

1 мая, 14:10 • 33734 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

Андрей Матюха поддержал гуманитарную инициативу: 1 миллион гривен семьям погибших в Кривом Роге

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Фонд Андрея Матюхи поддержал инициативу ФК "Кривбасс" и выделил 1 миллион гривен семьям детей, погибших в результате обстрела Кривого Рога. Средства пойдут на финансовую, психологическую и медицинскую поддержку.

Андрей Матюха поддержал гуманитарную инициативу: 1 миллион гривен семьям погибших в Кривом Роге

Андрей Матюха поддержал гуманитарную инициативу: 1 миллион гривен семьям погибших в Кривом Роге

Фонд Андрея Матюхи присоединился к сбору средств, инициированному футбольным клубом "Кривбасс", с целью оказания помощи семьям детей, погибших в результате обстрела Кривого Рога 4 апреля 2025 года.

Поддержка со стороны фонда составила 1 миллион гривен. Сбор организован в сотрудничестве с бизнес-сообществом города и партнерами клуба.

Направления поддержки в рамках программы фонда Андрея Матюхи

Финансовая помощь предоставлена в рамках программы Фонда Андрея Валерьевича Матюхи, направленной на реагирование в кризисных ситуациях. Программа охватывает:

  • денежную помощь семьям;
    • психологическое сопровождение пострадавших;
      • медицинскую поддержку при необходимости;
        • социальную адаптацию в сложных условиях.

          Средства направлены на преодоление последствий трагедии и минимизацию воздействия на близких погибших.

          Матюха Андрей Валерьевич подчеркнул, что цель участия в сборе — предоставить семьям ресурс для восстановления. По его мнению, важно не оставлять пострадавших без поддержки в самые трудные моменты.

          "Никакая помощь не заменит утрату, но наша ответственность — помочь справиться с её последствиями."

          Деятельность футбольного клуба "Кривбасс"

          "Кривбасс" — известный украинский футбольный клуб, который был возрождён в 2020 году. В прошлом году команда завоевала бронзовые медали и представляла Украину в еврокубках. 

          Сегодня клуб активно проявляет себя не только на футбольном поле — "Кривбасс" не остаётся в стороне от общественно важных событий. Недавно клуб организовал крупный сбор помощи для семей погибших во время теракта в Кривом Роге.

          Лилия Подоляк

          Лилия Подоляк

          ОбществоВойна
          Кривой Рог
          Brent
          $61.58
          Bitcoin
          $96,940.40
          S&P 500
          $5,634.87
          Tesla
          $282.81
          Газ TTF
          $33.15
          Золото
          $3,269.80
          Ethereum
          $1,833.31