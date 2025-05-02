Андрей Матюха поддержал гуманитарную инициативу: 1 миллион гривен семьям погибших в Кривом Роге
Киев • УНН
Фонд Андрея Матюхи поддержал инициативу ФК "Кривбасс" и выделил 1 миллион гривен семьям детей, погибших в результате обстрела Кривого Рога. Средства пойдут на финансовую, психологическую и медицинскую поддержку.
Андрей Матюха поддержал гуманитарную инициативу: 1 миллион гривен семьям погибших в Кривом Роге
Фонд Андрея Матюхи присоединился к сбору средств, инициированному футбольным клубом "Кривбасс", с целью оказания помощи семьям детей, погибших в результате обстрела Кривого Рога 4 апреля 2025 года.
Поддержка со стороны фонда составила 1 миллион гривен. Сбор организован в сотрудничестве с бизнес-сообществом города и партнерами клуба.
Направления поддержки в рамках программы фонда Андрея Матюхи
Финансовая помощь предоставлена в рамках программы Фонда Андрея Валерьевича Матюхи, направленной на реагирование в кризисных ситуациях. Программа охватывает:
- денежную помощь семьям;
- психологическое сопровождение пострадавших;
- медицинскую поддержку при необходимости;
- социальную адаптацию в сложных условиях.
Средства направлены на преодоление последствий трагедии и минимизацию воздействия на близких погибших.
Матюха Андрей Валерьевич подчеркнул, что цель участия в сборе — предоставить семьям ресурс для восстановления. По его мнению, важно не оставлять пострадавших без поддержки в самые трудные моменты.
"Никакая помощь не заменит утрату, но наша ответственность — помочь справиться с её последствиями."
Деятельность футбольного клуба "Кривбасс"
"Кривбасс" — известный украинский футбольный клуб, который был возрождён в 2020 году. В прошлом году команда завоевала бронзовые медали и представляла Украину в еврокубках.
Сегодня клуб активно проявляет себя не только на футбольном поле — "Кривбасс" не остаётся в стороне от общественно важных событий. Недавно клуб организовал крупный сбор помощи для семей погибших во время теракта в Кривом Роге.