Андрей Матюха поддержал гуманитарную инициативу: 1 миллион гривен семьям погибших в Кривом Роге

Фонд Андрея Матюхи присоединился к сбору средств, инициированному футбольным клубом "Кривбасс", с целью оказания помощи семьям детей, погибших в результате обстрела Кривого Рога 4 апреля 2025 года.

Поддержка со стороны фонда составила 1 миллион гривен. Сбор организован в сотрудничестве с бизнес-сообществом города и партнерами клуба.

Направления поддержки в рамках программы фонда Андрея Матюхи

Финансовая помощь предоставлена в рамках программы Фонда Андрея Валерьевича Матюхи, направленной на реагирование в кризисных ситуациях. Программа охватывает:

денежную помощь семьям;

психологическое сопровождение пострадавших;

медицинскую поддержку при необходимости;

социальную адаптацию в сложных условиях.

Средства направлены на преодоление последствий трагедии и минимизацию воздействия на близких погибших.

Матюха Андрей Валерьевич подчеркнул, что цель участия в сборе — предоставить семьям ресурс для восстановления. По его мнению, важно не оставлять пострадавших без поддержки в самые трудные моменты.

"Никакая помощь не заменит утрату, но наша ответственность — помочь справиться с её последствиями."

Деятельность футбольного клуба "Кривбасс"

"Кривбасс" — известный украинский футбольный клуб, который был возрождён в 2020 году. В прошлом году команда завоевала бронзовые медали и представляла Украину в еврокубках.

Сегодня клуб активно проявляет себя не только на футбольном поле — "Кривбасс" не остаётся в стороне от общественно важных событий. Недавно клуб организовал крупный сбор помощи для семей погибших во время теракта в Кривом Роге.