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Андрій Матюха підтримав гуманітарну ініціативу: 1 мільйон гривень родинам загиблих у Кривому Розі

Київ • УНН

 • 738 перегляди

Фонд Андрія Матюхи підтримав ініціативу ФК "Кривбас" та виділив 1 мільйон гривень родинам дітей, які загинули внаслідок обстрілу Кривого Рогу. Кошти підуть на фінансову, психологічну та медичну підтримку.

Андрій Матюха підтримав гуманітарну ініціативу: 1 мільйон гривень родинам загиблих у Кривому Розі

Фонд Андрія Матюхи долучився до збору коштів, ініційованого футбольним клубом "Кривбас", з метою надання допомоги родинам дітей, які загинули внаслідок обстрілу Кривого Рогу 4 квітня 2025 року.

Підтримка з боку фонду склала 1 мільйон гривень. Збір організовано у співпраці з бізнес-спільнотою міста та партнерами клубу.

Напрями підтримки у межах програми фонду Андрія Матюхи

Фінансова допомога надана в рамках програми Фонду Андрія Валерійовича Матюхи, спрямованої на реагування у кризових ситуаціях. Програма охоплює:

  • грошову допомогу родинам;
    • психологічний супровід постраждалих;
      • медичну підтримку за необхідності;
        • соціальну адаптацію у складних умовах.

          Кошти спрямовано на подолання наслідків трагедії та мінімізацію впливу на близьких загиблих.

          Матюха Андрій Валерійович підкреслив, що мета участі у зборі — надати родинам ресурс для відновлення. На його думку, важливо не залишати постраждалих без підтримки у найскладніші моменти.

          "Жодна допомога не замінить втрату, але наша відповідальність — допомогти впоратися з її наслідками."

          Діяльність футбольного клубу "Кривбас"

          "Кривбас" — відомий український футбольний клуб, який було відновлено у 2020 році. Минулого року став бронзовим призером та представляв Україну у Єврокубках. Сьогодні клуб активно проявляє себе не лише на футбольному полі, так "Кривбас" не залишається осторонь суспільно важливих подій. Нещодавно клубом було організовано великий збір на допомогу родинам загиблих під час теракту в Кривому Розі. 

          Лілія Подоляк

          Лілія Подоляк

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