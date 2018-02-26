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Аналитики спрогнозировали последствия северокорейского ядерного удара по Токио

Аналитики спрогнозировали последствия северокорейского ядерного удара по Токио

Киев  •  УНН

 • 8196 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Специалисты американского аналитического издания National Interest оценили возможные последствия ядерного удара КНДР по токийской агломерации. При анализе эксперты применяли специальную программу Nukemap, разработанную в Технологическом институте Стивенса, информирует УНН.

NI подчеркивает, что Япония интересует Северную Корею преимущественно в контексте размещения на японских островах американских баз. Эксперты выражают уверенность, что эти военные объекты США могут играть ключевую роль в случае возникновения конфликта на Корейском полуострове, поэтому первоочередной целью северокорейских военных станут эти американские базы. В частности, эксперты выражают уверенность в нанесении удара по военному объекту США “Йокота”, который располагается менее чем в 50 километрах от Токио. При таком сценарии погибнут около 13 тыс. человек, еще 45 тыс. пострадают. Однако ядерные осадки, как считают специалисты, не достигнут японской столицы.

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Куда страшнее будет ядерный удар по правительственным структурам в токийском районе Касумигасеки, который унесет жизни более 24 тысяч человек, еще около 91 тыс. пострадают. Однако наиболее разрушительным будет удар по Министерству обороны Японии в Синдзюку. По подсчетам специалистов, жертвами подобной атаки станут около 57 тыс. человек и еще 128 тыс. пострадают. Радиоактивный осадок от этого удара, как подчеркивают эксперты, станет самым разрушительным и коснется найгустонаселених районов Токио.

При этом аналитики отметили несколько факторов, которые могут повлиять на количество жертв и пострадавших от ядерного удара по японской столице. С одной стороны, транспортная система в Токио может служить временным пристанищем в экстренных случаях. С другой стороны, равнинный характер местности может привести к слепоте и другим проблемам со зрением у свидетелей световой вспышки ядерного взрыва.

В целом издание отмечает, что в результате многочисленного ядерного удара по японской столице погибнут десятки тысяч человек, еще миллионы людей пострадают. Эксперты утверждают, что такой сценарий приведет к колоссальным разрушениям, которых не видел Токио со времен Второй мировой войны.

По мнению специалистов, подобные оценки возможных последствий является напоминанием о громадной мощности ядерного оружия и демонстрируют необходимость в полном отказе от подобного вида вооружений.

Напомним, денуклеаризация Корейского полуострова должна стать результатом любого диалога с КНДР, отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем заявлении.

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