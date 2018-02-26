Аналітики спрогнозували наслідки північнокорейського ядерного удару по Токіо

NI підкреслює, що Японія цікавить Північну Корею переважно в контексті розміщення на японських островах американських баз. Експерти висловлюють впевненість, що ці військові об’єкти США можуть відігравати ключову роль у разі виникнення конфлікту на Корейському півострові, тому першочерговою метою північнокорейських військових стануть ці американські бази. Зокрема, експерти висловлюють впевненість у нанесенні удару по військовому об’єкту США “Йокота”, який розташовується менш ніж в 50 кілометрах від Токіо. При такому сценарії загинуть близько 13 тисяч осіб, ще 45 тисяч постраждають. Однак ядерні опади, як вважають фахівці, не досягнуть японської столиці.

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Куди страшніше буде ядерний удар по урядовим структурам у токійському районі Касумігасекі, який забере життя більше 24 тисяч чоловік, ще близько 91 тисячі постраждають. Однак найбільш руйнівним буде удар по Міністерству оборони Японії у Сіндзюку. За підрахунками фахівців, жертвами подібної атаки стануть близько 57 тисяч осіб і ще 128 тисяч постраждають. Радіоактивний осад від цього удару, як підкреслюють експерти, стане найбільш руйнівним і торкнеться найгустонаселених районів Токіо.

При цьому аналітики відзначили кілька факторів, які можуть вплинути на кількість жертв і постраждалих від ядерного удару по японській столиці. З одного боку, транспортна система в Токіо може служити тимчасовим притулком в екстрених випадках. З іншого боку, рівнинний характер місцевості може привести до сліпоти та інших проблем із зором у свідків світлового спалаху ядерного вибуху.

У цілому видання відзначає, що в результаті численного ядерного удару по японській столиці загинуть десятки тисяч людей, ще мільйони людей постраждають. Експерти стверджують, що такий сценарій призведе до колосальних руйнувань, яких не бачив Токіо з часів Другої світової війни.

На думку фахівців, подібні оцінки можливих наслідків є нагадуванням про величезної потужності ядерної зброї і демонструють необхідність в повній відмові від подібного виду озброєнь.

Нагадаємо, денуклеаризація Корейського півострова повинна стати результатом будь-якого діалогу з КНДР, наголосила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс у своїй заяві.