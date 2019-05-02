Аналитики сообщили на сколько выросла стоимость недвижимости в столице до мая
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в апреле 2019 года составила 25051 грн/кв.м. По сравнению с мартом средняя стоимость увеличилась на 1,9%, при показателе уровня погрешности ± 1,4%. Об этом УНН сообщает со ссылкой аналитический отчет специализированного портала Столичная недвижимость.
За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева выросла на 4,2%.
Увеличение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Соломенском (на 6,4%) Святошинском (на 4,3%), Шевченковском (на 1,2%) районах. В других районах уменьшение средневзвешенных цен составило от 0,01% в Деснянском до 2,9%, в Подольском.
По сравнению с предыдущим месяцем изменение цен по классам первичной недвижимости составила:
-
- эконом-класс - снижение на 0,04% до 19927 грн/кв.м;
-
- комфорт-класс - рост на 2,2% до 23241 грн/кв.м;
-
- бизнес-класс - снижение на 1,3% до 37053 грн/кв.м;
-
- премиум-класс - рост на 2,5% до 57732 грн/кв.м.
-
Как сообщал УНН, пока три четверти сделок на рынке жилой недвижимости приходится на первичку. Этому способствуют не только новые коммуникации, энергосберегающие технологии, стоимость, но и финансовые инструменты, которые сейчас предлагают застройщики. Инвесторы все активнее пользуются такими финансовыми инструментами, как рассрочка от застройщика или ипотека, ведь это дает возможность приобрести жилье уже сегодня, не имея полной суммы, или купить квартиру большей площади.
В интересах инвесторов застройщики развивают партнерские программы ипотечного кредитования, например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает на выбор три программы с разными банками. Общие условия получения ипотеки: первый взнос за квартиру - объемом от 30 до 50%; подтверждение своей финансовой состоятельности.
Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных.