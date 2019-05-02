Аналітики повідомили на скільки зросла вартість нерухомості у столиці до травня

За рік середня вартість 1 кв. м квартир у новобудовах Києва зросла на 4,2%.

Збільшення середніх цін в минулому місяці спостерігалося в Солом’янському (на 6,4%) Святошинському (на 4,3%), Шевченківському (на 1,2%) районах. В інших районах зменшення середньозважених цін склало від 0,01% в Деснянському до 2,9%, в Подільському.

Порівняно з попереднім місяцем зміна цін за класами первинної нерухомості склала:



економ-клас — зниження на 0,04% до 19927 грн/кв.м;



комфорт-клас — ріст на 2,2% до 23241 грн/кв.м;



бізнес-клас — зниження на 1,3% до 37053 грн/кв.м;



преміум-клас — ріст на 2,5% до 57732 грн/кв.м.



Як повідомляв УНН, наразі три чверті угод на ринку житлової нерухомості припадає на первинку. Цьому сприяють не лише нові комунікації, енергозберігаючі технології, вартість, а й фінансові інструменти, які наразі пропонують забудовники. Інвестори все активніше користуються такими фінансовими інструментами, як розстрочка від забудовника або іпотека, адже це дає можливість придбати житло вже сьогодні, не маючи повної суми, або купити квартиру більшої площі.

В інтересах інвесторів забудовники розвивають партнерські програми іпотечного кредитування, наприклад, найбільший столичний забудовник “Київміськбуд” пропонує на вибір три програми з різними банками. Загальні умови отримання іпотеки: перший внесок за квартиру — обсягом від 30 до 50%; підтвердження своєї фінансової спроможності.

Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють у сфері іпотечного кредитування, і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, вибираючи лише надійних.