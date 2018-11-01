Аналитики назвали среднюю стоимость квадратного метра жилья в новостройках столицы

За год средняя стоимость 1 кв.м. квартир в новостройках Киева увеличилась на 7,2%. С января 2018 - на 4,2%.

Уменьшение средних цен в прошлом месяце наблюдалось в Дарницком (на 0,2%) и Шевченковском (на 1,2%) районах. В других районах рост составил от 0,2% в Днепровском, до 7,2% в Подольском районе.



По сравнению с предыдущим месяцем изменение цен по классам первичной недвижимости составила:

• эконом-класс - рост на 0,8% до 18928 грн/кв.м;

• комфорт-класс - рост на 0,2% до 23620 грн/кв.м;

• бизнес-класс - рост на 0,8% до 35182 грн/кв.м;

• премиум-класс - рост на 1,1% до 53476 грн/кв.м.

Как сообщал УНН, эксперты и застройщики предупреждают, что стоимость жилья в новостройках будет расти. Как рассказала директор Департамента маркетинга и продаж компании "Киевгорстрой" Татьяна Маркова это связано с ростом стоимости строительных материалов, а также с повышением средней заработной платы в строительной отрасли.



Однако, несмотря на рост стоимости квадратного метра в "Киевгорстрое" констатируют высокий спрос на жилье. Для удобства инвесторов застройщик предлагает различные финансовые инструменты: ипотека, рассрочка, а также скидки при условии стопроцентной оплаты.