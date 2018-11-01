Аналитики назвали среднюю стоимость квадратного метра жилья в новостройках столицы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108202 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116084 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154424 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147791 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138071 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128981 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173629 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118136 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141688 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Аналитики назвали среднюю стоимость квадратного метра жилья в новостройках столицы

Аналитики назвали среднюю стоимость квадратного метра жилья в новостройках столицы

Киев  •  УНН

 • 14414 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в октябре 2018 года составила 24994 грн/кв.м. По сравнению с сентябрем, средняя стоимость выросла на 0,4%, при показателе уровня погрешности ± 1,6%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на аналитический отчет специализированного портала Столичная недвижимость.

За год средняя стоимость 1 кв.м. квартир в новостройках Киева увеличилась на 7,2%. С января 2018 - на 4,2%.
Уменьшение средних цен в прошлом месяце наблюдалось в Дарницком (на 0,2%) и Шевченковском (на 1,2%) районах. В других районах рост составил от 0,2% в Днепровском, до 7,2% в Подольском районе.

По сравнению с предыдущим месяцем изменение цен по классам первичной недвижимости составила:
• эконом-класс - рост на 0,8% до 18928 грн/кв.м;
• комфорт-класс - рост на 0,2% до 23620 грн/кв.м;
• бизнес-класс - рост на 0,8% до 35182 грн/кв.м;
• премиум-класс - рост на 1,1% до 53476 грн/кв.м.

Как сообщал УНН, эксперты и застройщики предупреждают, что стоимость жилья в новостройках будет расти. Как рассказала директор Департамента маркетинга и продаж компании "Киевгорстрой" Татьяна Маркова это связано с ростом стоимости строительных материалов, а также с повышением средней заработной платы в строительной отрасли.

Однако, несмотря на рост стоимости квадратного метра в "Киевгорстрое" констатируют высокий спрос на жилье. Для удобства инвесторов застройщик предлагает различные финансовые инструменты: ипотека, рассрочка, а также скидки при условии стопроцентной оплаты.

Украинские Национальные Новости

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