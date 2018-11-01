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Аналітики назвали середню вартість квадратного метра житла у новобудовах столиці

Аналітики назвали середню вартість квадратного метра житла у новобудовах столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Середня вартість квартир у новобудовах Києва у жовтні 2018 року склала 24994 грн/кв.м. У порівнянні з вереснем, середня вартість виросла на 0,4%, при показнику рівня похибки ±1,6%. Про це УНН повідомляє з посиланням на аналітичний звіт спеціалізованого порталу Столична нерухомість.

За рік середня вартість 1 кв.м. квартир у новобудовах Києва збільшилась на 7,2%. З січня 2018 р. – на 4,2%.
Зменшення середніх цін минулого місяця спостерігалося у Дарницькому (на 0,2%) та Шевченківському (на 1,2%) районах. В інших районах ріст склав від 0,2% у Дніпровському, до 7,2% у Подільському районі.

У порівнянні з попереднім місяцем зміна цін за класами первинної нерухомості склала:
• економ-клас – ріст на 0,8% до 18928 грн/кв.м;
• комфорт-клас – ріст на 0,2% до 23620 грн/кв.м;
• бізнес-клас – ріст на 0,8% до 35182 грн/кв.м;
• преміум-клас – ріст на 1,1% до 53476 грн/кв.м.

Як повідомляв УНН, експерти та забудовники попереджають, що вартість житла у новобудовах зростатиме. Як розповіла директор Департаменту маркетингу і продажів компанії “Київміськбуд” Тетяна Маркова це пов’язане зі зростанням вартості будівельних матеріалів, а також з підвищенням середньої заробітної плати у будівельній галузі.

Однак, попри зростання вартості квадратного метра у “Київміськбуді” констатують високий попит на житло. Для зручності інвесторів забудовник пропонує різноманітні фінансові інструменти: іпотека, розстрочка, а також знижки за умови стовідсоткової оплати.

Українські Національні Новини

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