АМКУ со всей очевидностью доказал политизированность ареста акций "Мотор Сич" - эксперт

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 10801 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 70735 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 106198 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 178395 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 182364 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 389964 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 225897 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 500365 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349283 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230309 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.4м/с
76%
Популярные новости

США могут получать 600 миллиардов долларов в год с новых таможенных сборов - Бессент

5 апреля, 11:31 • 17136 просмотра

Зеленский об ударе по Кривому Рогу и реакции США: боятся слова "российская"

5 апреля, 12:00 • 19426 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 37483 просмотра

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 20321 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 45764 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142114 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130074 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 218703 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 389964 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 500365 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Юлия Тимошенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 10801 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 37592 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 37970 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45569 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75422 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

ТикТок

Вашингтон Пост

АМКУ со всей очевидностью доказал политизированность ареста акций "Мотор Сич" - эксперт

Киев • УНН

 • 9348 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Группе DCH Антимонопольный комитет Украины вернул без рассмотрения заявку на согласование покупки акций ПАО "Мотор Сич". Сообщение об этом размещено на официальном сайте, сообщает УНН.

АМКУ со всей очевидностью доказал политизированность ареста акций "Мотор Сич" - эксперт

В нем говорится: "АМКУ не принял заявку к рассмотрению. Далее по тексту перечислен ряд технических процедурных моментов, которыми комитет обосновывает свое решение, а также сделан запрос дополнительной информации", — уточнили в DCH.

Обосновывая возврат документов на согласование сделки, АМКУ, в частности запросил данные о производимом компаниями оборудовании для аграрного сектора, который не является профильным бизнесом производителя авиадвигателей ПАО "Мотор Сич".

"Дополнительно указать, — требует АМКУ в своем ответе от компаний-заявителей, — могут ли агротехнические изделия ПАО "Мотор Сич" (картофелесажалки, картофелекопалки, бороны, плуги, культиваторы, косилка роторная навесная) использоваться как подвесное (дополнительное) оборудование для тракторов производства ПАО "ХТЗ"? Если да — предоставить дополнительную информацию".

Известный украинский эксперт Владимир Цыбулько отмечает, что производство агротехники никак не связано с производством авиационных двигателей. И даже если АМКУ пытается найти здесь "призрак монополизации" — два производителя разного оборудования не смогут оказать влияния на расстановку сил на рынке сельхозтехники, этот рынок отличается высокой конкуренцией.

"Довольно дикая отписка от АМКУ, — прокомментировал Цыбулько сообщение DCH. — Главный интерес сделки — именно "авиационно-двигательный" бизнес "Мотор Сич". По специфической логике АМКУ "стремящаяся летать" DCH планирует прикручивать авиадвигатели к тракторам ХТЗ? У нас уже была "подводная лодка в степях Украины", теперь будет новый мем — "харьковский трактор с турбодвигателем"? Ну это просто смешно!", — возмутился эксперт.

По словам Цыбулько, украинский рынок сельхозтехники и подвесного оборудования к ней очень конкурентен, и здесь не может быть речи о монополизации.

"Ну есть у "Мотор Сич" непрофильное направление бизнеса по производству агротехники, а DCH производит тракторы на ХТЗ. Сеялки-веялки, плуги и культиваторы — украинский рынок завален этим агрооборудованием от разных производителей, а продавцы буквально грызутся за каждого покупателя! Этот рынок и конкурентный, и сильно фрагментированный. Я уверен, многие его операторы мечтали бы о какой-то концентрации, но это просто нереально", — описал ситуацию на рынке сельхозоборудования и абсурдность вопросов АМКУ Владимир Цыбулько.

Эксперт выразил убеждение, что АМКУ ищет любые поводы, чтобы просто тянуть время — не отказывать в согласовании концентрации акций ПАО "Мотор Сич", но и не разрешить ее, при этом не нарушая букву закона.

"В ходе судебного процесса адвокаты уже заявили, что дело об аресте акций "Мотор Сич" насквозь политизировано. А АМКУ своими действиями со всей очевидностью это доказывает", — сказал эксперт.

Как сообщалось месяц назад, группа DCH и китайская компания Skyrizon Aircraft Holdings Limited достигли соглашения о совместном развитии украинского авиастроения, начиная с запорожского АО "Мотор Сич". Китайские инвесторы с Skyrizon и DCH подали 4 августа совместное заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций ПАО "Мотор Сич". Аффилированная с Skyrizon китайская компания Beijing Xinwei Technology Group раскрыла эту информацию на Шанхайской фондовой бирже.

Перед этим китайская компания подавала аналогичную заявку в АМКУ совместно с госконцерном "Укроборонпром", но госконцерн сообщил о том, что она уже потеряла актуальность.

В экспертной среде недавно бурно обсуждалось усиление влияния Офиса Президента на АМКУ: Владимир Зеленский своим указом назначил заместителем главы комитета Ольгу Музыченко. Как известно, ее муж Сергей Сендзюк пожертвовал полмиллиона гривен на избирательную кампанию фронтмена партии "Слуга народа" на президентских выборах.

Как стало известно, Украина вошла в ТОП-3 глобального рейтинга стран-производителей картофеля по итогам 2019 года с показателем 23 млн тонн урожая. По показателю объемов производства картофеля Украину опередили лишь КНР (93 млн тонн) и Индия (51 млн тонн), сообщает Agronews. Суммарно эти три страны обеспечили 45% общемирового объема производства картофеля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,852.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,782.16