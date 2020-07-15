АМКУ судиться с монополистами табачного рынка: суд принял решение арестовать средства "Тедис Украина"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 96603 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104137 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130053 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109211 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129491 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101752 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102474 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104335 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102015 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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АМКУ судиться с монополистами табачного рынка: суд принял решение арестовать средства "Тедис Украина"

АМКУ судиться с монополистами табачного рынка: суд принял решение арестовать средства "Тедис Украина"

Киев  •  УНН

 • 16724 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Антимонопольный комитет Украины подал иск о взыскании штрафных санкций с монополистов табачного рынка, а также об обеспечении иска. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ, передает УНН.

"Сообщаем, что Хозяйственным судом города Киева открыто производство по делу 910/9359/20 по иску Антимонопольного комитета Украины в монополиста рынка дистрибуции табачных изделий в Украине - ООО "Тедис Украина" (г. Одесса) и четырех групп компаний производителей табачных изделий (соответственно обнародованному решению суда речь идет об ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн", ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина"; ЗАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина"; ЗАО "Филип Моррис Украина"; ОАО "Джей Ти Интернешнл Украина" - ред.) о взыскании в государственный бюджет в принудительном порядке наложенных штрафов на общую сумму 6,5 млрд грн", - сообщили в АМКУ.

Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании, которое назначено на 10 августа 2020 года и в пределах поданного иска судом частично удовлетворено заявление АМКУ об обеспечении иска и наложен арест на денежные средства ООО "Тедис Украина" в банковских учреждениях. Соответственно, обнародованному судебного решению, речь идет об аресте средств на счетах компании на сумму более 3,4 млрд грн.

Напомним, что 10 октября 2019 АМКУ принял решение, согласно которому признал, что монополия "Тедис Украина" на рынке дистрибуции противоправно возникла в результате согласованных действий этой компании и табачных компаний-производителей и наложил на нарушителей антимонопольного законодательства штраф в размере 6,5 миллиарда гривен. В течение установленного действующим законодательством срока для уплаты наложенного штрафа указанные субъекты хозяйствования не оплатили его в добровольном порядке, в связи с чем АМКУ обратился в хозяйственный суд за принудительным взысканием наложенного штрафа в государственный бюджет Украины.

АМКУ намерен направить решение суда в органы принудительного исполнения для ареста средств.

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