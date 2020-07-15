АМКУ позивається до монополістів тютюнового ринку: суд ухвалив арештувати кошти “Тедіс Україна”

“Повідомляємо, що Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі 910/9359/20 за позовом Антимонопольного комітету України до монополіста ринку дистрибуції тютюнових виробів в Україні — ТОВ „Тедіс Україна“ (м. Одеса) та чотирьох груп компаній виробників тютюнових виробів (Відповідно до оприлюдненої ухвали суду мова йде про ТОВ „Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб’юшн“; ТОВ „Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна“; ПрАТ „Джей Ті Інтернешнл Компані Україна“; ПрАТ „Філіп Морріс Україна“; ПАТ „Джей Ті Інтернешнл Україна“ — ред.) про стягнення до державного бюджету в примусовому порядку накладених штрафів на загальну суму 6,5 млрд грн”, — повідомили в АМКУ.

Справа призначена до розгляду в судовому засіданні, яке призначено на 10 серпня 2020 року й в межах поданого позову судом частково задоволено заяву АМКУ про забезпечення позову та накладено арешт на грошові кошти ТОВ “Тедіс Україна” в банківських установах. Відповідно, до оприлюдненої судової ухвали мова йде про арешт коштів на рахунках компанії на суму понад 3,4 млрд грн.

Нагадаємо, що 10 жовтня 2019 року АМКУ ухвалив рішення, згідно з яким визнав, що монополія “Тедіс Україна” на ринку дистрибуції протиправно виникла в результаті узгоджених дій цієї компанії та тютюнових компаній-виробників та наклав на порушників антимонопольного законодавства штраф у розмірі 6,5 мільярда гривень. Протягом встановленого чинним законодавством строку для сплати накладеного штрафу зазначені суб’єкти господарювання не сплатили його у добровільному порядку, у зв’язку з чим АМКУ звернувся до господарського суду за примусовим стягненням накладеного штрафу до державного бюджету України.

АМКУ має намір направити ухвалу суду до органів примусового виконання для арешту коштів.