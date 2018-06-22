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АМКУ оштрафовал известную кондитерскую корпорацию

АМКУ оштрафовал известную кондитерскую корпорацию

Киев  •  УНН

 • 14468 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал компанию “Киевский БКК” на почти 330 тысяч гривен за использование упаковки, похожей по оформлению на упаковку дочернего предприятия “Кондитерская корпорация Roshen”. Об этом сообщает пресс-служба комитета, передает УНН.

“Оштрафовано ООО “Киевский БКК” (г. Киев) на 326 052 грн. за совершение нарушения, предусмотренного статьей 4 Закона Украины “О защите от недобросовестной конкуренции” посредством использования указанным обществом в хозяйственной деятельности оформления упаковки, похожей на оформление упаковки производства дочернего предприятия “Кондитерская корпорация Roshen”, — говорится в сообщении.

Так, компания оштрафована за нарушение закона “О защите от недобросовестной конкуренции”. В сообщении не уточняется, о какой именно упаковке идет речь.

Ранее АМКУ оштрафовал 16 трейдеров автогаза за ценовой сговор в конце августа 2017 года. Общая сумма штрафа составила 41 миллион гривен.

Как сообщал УНН, Roshen не смог в суде ЕС отстоять перед компанией с РФ право на карамельку.

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