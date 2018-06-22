АМКУ оштрафував відому кондитерську корпорацію

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував компанію “Київський БКК” на майже 330 тисяч гривень за використання упаковки, схожої по оформленню на упаковку дочірнього підприємства “Кондитерська корпорація Roshen”. Про це повідомляє прес-служба комітету, передає УНН.

“Оштрафовано ТОВ ”Київський БКК“ (м.Київ) на 326 052 грн. за вчинення порушення, передбаченого статтею 4 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” за допомогою використання вказаним товариством в господарській діяльності оформлення упаковки, схожої на оформлення упаковки виробництва дочірнього підприємства “Кондитерська корпорація Roshen”, — йдеться в повідомленні.

Так, компанію оштрафовано за порушення закону “Про захист від недобросовісної конкуренції”. У повідомленні не уточнюється, про яку саме упаковку йде мова.

Раніше АМКУ оштрафував 16 трейдерів автогазу за цінову змову наприкінці серпня 2017 року. Загальна сума штрафу склала 41 мільйон гривень.

Як повідомляв УНН, Roshen не зміг у суді ЄС відстояти перед компанією з РФ право на карамельку.

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