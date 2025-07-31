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АМКУ оштрафовал дистрибьюторов лекарственных средств на более чем 4 млрд гривен

Киев • УНН

 • 988 просмотра

Антимонопольный комитет Украины признал компании "БаДМ" и "Оптима-Фарм, ЛТД" виновными в антиконкурентных согласованных действиях на рынке лекарственных средств. Компании в течение 2020–2023 годов одновременно повышали цены на популярные препараты без обоснования.

АМКУ оштрафовал дистрибьюторов лекарственных средств на более чем 4 млрд гривен

Антимонопольный комитет Украины признал компании "БаДМ" и "Оптима-Фарм, ЛТД" виновными в антиконкурентных согласованных действиях на рынке лекарственных средств. По данным АМКУ, компании в течение 2020–2023 годов одновременно или с минимальным интервалом повышали цены на популярные препараты, в частности Спазмалгон, Эвказолин аква и Бифрен, без прозрачного обоснования ценовой политики. Об этом говорится в сообщении АМКУ, передает УНН.

Детали

"Сегодня, 31 июля 2025 года, Антимонопольный комитет Украины принял решение, которым признал действия ООО "БаДМ" и совместного украинско-эстонского предприятия в форме ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренным пунктом 1 статьи 50 и частью третьей статьи 6 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле АМКУ завершил рассмотрение указанного дела в отношении субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по оптовой реализации лекарственных средств ООО "БаДМ" и СП ООО "Оптима-Фарм, ЛТД", которые совершили нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий.

Доказательствами, собранными по делу, установлено, что компании в течение марта 2020 года – декабря 2023 года совершали схожее поведение, которое заключалось в установлении одинаковых и/или подобных цен реализации лекарственных средств, в частности Спазмалгон, Эвказолин аква, Бифрен, Мовиназа, Нейроксон в значительных объемах (более 35% от объемов реализации соответствующего препарата каждым из субъектов) и изменяли цены на такие лекарственные средства одновременно или с интервалом в несколько дней

- добавили в АМКУ.

В Комитете подчеркнули, что был проведен комплексный анализ ценообразования дистрибьюторов, который показал, что ни ООО "БаДМ", ни СП ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" не имели четких и прозрачных механизмов, подходов ценообразования и формирования поставщицко-сбытовой надбавки при осуществлении операций по реализации товаров.

"Надбавка ими устанавливалась исходя не из обоснованности затрат, связанных с ведением своей хозяйственной деятельности, а на уровне, который дает возможность устанавливать одинаковые и/или подобные цены реализации лекарственных средств, что не может быть объяснено никак, кроме согласованности ценового поведения этих обществ", - добавили в АМКУ.

Напомним

В Украине продолжают проверять законность решений МСЭК относительно установления инвалидности должностным лицам государственных органов. Сейчас уже отменено 795 решений относительно этих должностных лиц.

Павел Башинский

ЭкономикаЗдоровье
Антимонопольный комитет Украины
Украина