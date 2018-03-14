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АМКУ приказал отменить запрет на продажу алкоголя ночью в Черкасской области

АМКУ приказал отменить запрет на продажу алкоголя ночью в Черкасской области

Киев  •  УНН

 • 8818 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Органы местного самоуправления Черкасской области должны отменить запрет на продажу алкоголя в ночное время. Об этом говорится в сообщении областного территориального отделения АМКУ, передает УНН.

Устанавливая соответствующий запрет, органы местного самоуправления Черкасской области нарушают законодательство о защите экономической конкуренции, отметили в Комитете.

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"Импорт, экспорт и оптовая торговля алкогольными напитками и табачными изделиями могут осуществляться субъектами всех форм собственности при наличии лицензий. Делегированные полномочия органов местного самоуправления в этой сфере касаются установления режима работы по согласованию с владельцем. Речь идет о распределении рабочего времени, а не установке ограничения на реализацию продукции в определенные промежутки времени", - пояснили в территориальном отделении АМКУ.

В Комитете также напомнили, что местные власти не имеют полномочий ограничивать продажу алкогольных напитков определенными часами суток.

"Сейчас территориальным отделением начато рассмотрение дела по Шполянскому городскому совету объединенной территориальной общины, которая невзирая на несогласование территориальным отделением проекта решения установила запрет на реализацию алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в капитальных объектах торговли и временных сооружениях с 22 ч. 30 мин. до 10 ч. 00 мин.", - сообщили в АМКУ и добавили, что в ближайшее время местные советы других районов области получат рекомендации "о прекращении нарушения законодательства о защите экономической конкуренции".

Как сообщал УНН, ранее запрет на реализацию алкоголя в ночное время признали незаконным в четырех регионах страны.

Также отметим, что сегодняшний день за торговлю алкогольными напитками в ночное время не предусмотрено никакой ответственности.

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