АМКУ наказав скасувати заборону на продаж алкоголю вночі на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Органи місцевого самоврядування Черкаської області мають скасувати заборону на продаж алкоголю у нічний час. Про це йдеться у повідомленні обласного територіального відділення АМКУ, передає УНН.
Встановлюючи відповідну заборону, органи місцевого самоврядування Черкаської області порушують законодавство про захист економічної конкуренції, зазначили у Комітеті.
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“Імпорт, експорт і оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть здійснюватися суб’єктами всіх форм власності за наявності ліцензій. Делеговані повноваження органів місцевого самоврядування у цій сфері стосуються встановлення режиму роботи за погодженням з власником. Мова йде про розподіл робочого часу, а не становлення обмеження на реалізацію продукції у певні проміжки доби”, — пояснили у територіальному відділенні АМКУ.
У Комітеті також нагадали, що місцева влада не має повноважень обмежувати продаж алкогольних напоїв певними годинами доби.
“Наразі територіальним відділенням розпочато розгляд справи щодо Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади, яка всупереч непогодження територіальним відділенням проекту рішення встановила заборону на реалізацію алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у капітальних об’єктах торгівлі та тимчасових спорудах з 22 год. 30 хв. до 10 год. 00 хв”, — повідомили в АМКУ і додали, що найближчим часом місцеві ради інших районів області отримають рекомендації “про припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції”.
Як повідомляв УНН, раніше заборону на реалізацію алкоголю у нічний час визнали незаконною в чотирьох регіонах країни.
Також зазначимо, що сьогодні за торгівлю алкогольними напоями в нічний час не передбачено жодної відповідальності.