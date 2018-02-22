АМКУ легализовал отчет по лотереям

Комитетом установлены следующие общие проблемы:

- отсутствие четких, объективных и недискриминационных требований к участникам рынка выпуска и проведения лотерей;

- негативное влияние на конкуренцию нелегального рынка выпуска и проведения лотерей и других азартных игр, маскирующихся под лотереи;

- недостаточная социальная направленность действий государства на рынке выпуска и проведения лотерей;

- неурегулированность вопросов социальной ответственности и этического поведения на рынке выпуска и проведения лотерей.

Учитывая указанные проблемы, АМКУ предложил:

- внести изменения в закон Украины "О государственных лотереях" и подзаконные акты, которыми будут установлены четкие и недискриминационные условия для участников рынка выпуска и проведения лотерей;

- внедрить эффективную систему учета, мониторинга и контроля за рынком выпуска и проведения лотерей;

- ввести эффективные барьеры доступа потребителей на рынок выпуска и проведения лотерей.

"Государство должно установить эффективные и прозрачные критерии допуска участников на рынок. Эти критерии должны быть направлены на то, чтобы на рынок вышли те участники, которые готовы на нем профессионально и эффективно работать, и те участники, которые будут работать легально. Государство должно знать конечных бенефициаров операторов лотерей, государство должно иметь на них влияние и контролировать их деятельность. Государство должно потребовать от них обязательства и убедиться в том, что они работают легально и социально ответственно", - прокомментировала принятие отчета государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

Кроме того, она призвала правительство учесть мнение АМКУ при одобрении проекта лицензионных условий для операторов лотерейного рынка.

"С правовой точки зрения, когда у АМКУ имеются замечания по поводу того, что документ не является конкурентным, что он вредит рынку и приводит к монополизации - то Кабинет министров долженн прислушиваться и дорабатывать такой документ", - отметила она.

Напомним, АМКУ не согласовал проект лицензионных условий для лотерей, разработанный Минфином. Свои замечания высказали также Нацбанк, Госказначейство и Регуляторная служба.

Ранее сообщалось, что документ выписан под монополию частной компании "УНЛ" (Национальная лотерея), оформленной на тернопольского велотренера через кипрский офшор.