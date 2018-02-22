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АМКУ легалізував звіт щодо лотерей

АМКУ легалізував звіт щодо лотерей

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Сьогодні, 22 лютого, Антимонопольний комітет схвалив звіт за результатами дослідження ринку випуску та проведення лотерей, передає кореспондент УНН.

Комітетом встановлено такі загальні проблеми:

— відсутність чітких, об’єктивних та недискримінаційних вимог до учасників ринку випуску та проведення лотерей;

— негативний вплив на конкуренцію нелегального ринку випуску та проведення лотерей та інших азартних ігор, що маскуються під лотереї;

— недостатня соціальна спрямованість дій держави на ринку випуску та проведення лотерей;

— неврегульованість питань соціально відповідальної та етичної поведінки на ринку випуску та проведення лотерей.

Враховуючи вказані проблеми, АМКУ запропонував:

— внести зміни до закону України “Про державні лотереї” та підзаконних актів, якими будуть встановлені чіткі та недискримінаційні умови для учасників ринку випуску та проведення лотерей;

— впровадити ефективну систему обліку, моніторингу та контролю за ринком випуску та проведення лотерей;

— запровадити ефективні бар’єри доступу споживачів на ринок випуску та проведення лотерей.

“Держава повинна встановити ефективні та прозорі критерії допуску учасників на ринок. Ці критерії повинні бути спрямовані на те, щоб на ринок вийшли ті учасники, які готові на ньому професійно і ефективно працювати, і ті учасники, які будуть працювати легально. Держава повинна знати кінцевих бенефіціарів операторів лотерей, держава повинна мати на них вплив і контролювати їхню діяльність. Держава повинна взяти з них зобов’язання і переконатися в тому, що вони працюють легально і соціально відповідально”, — прокоментувала ухвалення звіту державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

Окрім того, вона закликала уряд врахувати думку АМКУ при схваленні проекту ліцензійних умов для операторів лотерейного ринку.

“З правової точки зору, коли є у АМКУ зауваження з приводу того, що документ не є конкурентним, що він шкодить ринку і призводить до монополізації — то Кабінет міністрів має прислухатися і доопрацювати такий документ”, — зазначила вона.

Нагадаємо, АМКУ не погодив проект ліцензійних умов для лотерей, розроблений Мінфіном. Свої зауваження висловили також Нацбанк, Держказначейство та Регуляторна служба.

Раніше повідомлялось, що документ виписаний під монополію приватної компанії “УНЛ” (Національна лотерея), оформленої на тернопільського велотренера через кіпрський офшор.

Українські Національні Новини

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