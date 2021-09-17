Американцев обеспокоил кашель Байдена: в Белом доме успокоили
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Во время речи 16 сентября, которая была посвящена обсуждению пакта безопасности AUKUS между тремя странами, президент США Джо Байден начал кашлять, из-за чего американцы выразили беспокойство. Пресс-секретарь американского президента во время своего брифинга успокоила людей, информирует УНН.
Детали
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что не нужно волноваться из-за кашля Джо Байдена и его здоровье в целом. Она отметила, что для кашля существует множество незначительных причин, например, когда нужно прочистить горло или когда немного простудился.
Псаки также отметила, что у Байдена есть личный врач, который постоянно сопровождает его во время рабочих поездок, а также регулярно проводит медицинский осмотр.
Сообщают, что это не первый раз, когда Байден кашляет во время своего выступления. На этой неделе президент США закашлялся, когда произносил речь в поддержку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.
Напомним
США, Великобритания и Австралия 16 сентября договорились о партнерстве в сфере обороны и безопасности — AUKUS, в рамках которого Австралия впервые в истории построит подводные лодки с ядерными силовыми установками.
Как объясняют аналитики ВВС, Австралия и ее союзники обеспокоены ростом военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
В рамках партнерства стран AUKUS Австралия получит от союзников технологии строительства атомных подводных лодок и станет седьмой страной в мире, в которой появится такой флот.
Посольство КНР в Вашингтоне призвал участников союза отказаться от мышления холодной войны.