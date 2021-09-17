Американців занепокоїв кашель Байдена: у Білому домі заспокоїли

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Прессекретар президента США Джен Дженніфер Псакі заявила, що не потрібно хвилюватися через кашель Джо Байдена та його здоров’я загалом. Вона наголосила на тому, що для кашлю існує безліч незначних причин, наприклад, коли потрібно прочистити горло або коли трохи застудився.

Псакі також зазначила, що у Байдена є особистий лікар, який постійно супроводжує його під час робочих подорожей, а також регулярно проводить медичний огляд.

Повідомляють, що це не вперше, коли Байден кашляє під час свого виступу. Цього тижня президент США закашлявся, коли виголошував промову на підтримку губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.

Нагадаємо

США, Велика Британія і Австралія 16 вересня домовилися про партнерство у сфері оборони і безпеки — AUKUS, у межах якого Австралія вперше в історії побудує підводні човни з ядерними силовими установками.

Як пояснюють аналітики ВВС, Австралія та її союзники занепокоєні зростанням військової присутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У межах партнерства країн AUKUS Австралія отримає від союзників технології будівництва атомних підводних човнів і стане сьомою країною у світі, у якій з’явиться такий флот.

Посольство КНР у Вашингтоні закликало учасників союзу відмовитися від мислення холодної війни.