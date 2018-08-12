Американцы выяснили, почему так сильно дымит единственный российский авианосец

Не все российские корабли заправляют мазутом. Из всех крупных кораблей российского ВМФ на нем работают только эсминцы класса "Современный" и авианосец "Адмирал Кузнецов".

Несмотря на то, что "Адмирал Кузнецов" является единственным российским авианосцем, пишет издание, у неравнодушных естественно возникло любопытства о том, на чем он работает, и почему производит так много дыма.

Мазут - тяжелое нефтехимическое топливо. Его использовали как в военном, так и в коммерческом судоходстве в 60-х и 70-х годов. Плотность мазутов обеспечивает высокую энергоотдачу, однако, для горения мазут нужно подогревать под давлением, что требует наличия большого количества бойлеров и труб. В процессе горения мазута выделяется большое количество серы, и это делайте такое топливо дорогим для стран с высокими экологическими стандартами. Поэтому ВМС на Западе в 1960-х и 1970-х годах перешли на использование газовых турбин.

Как сообщал УНН, второй авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), который полностью спроектирован и построен китайскими судостроителями, впервые вышел в море и приступил к ходовым испытаниям.