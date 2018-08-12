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Американцы выяснили, почему так сильно дымит единственный российский авианосец

Киев • УНН

 • 46018 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Единственный авианосец России авианосец, судно "Адмирал Кузнецов", сильно дымит из-за вещества, используемое в качестве топлива - мазут. Об этом пишет американское издание The National Interest, передает УНН.

Американцы выяснили, почему так сильно дымит единственный российский авианосец

Не все российские корабли заправляют мазутом. Из всех крупных кораблей российского ВМФ на нем работают только эсминцы класса "Современный" и авианосец "Адмирал Кузнецов".

Несмотря на то, что "Адмирал Кузнецов" является единственным российским авианосцем, пишет издание, у неравнодушных естественно возникло любопытства о том, на чем он работает, и почему производит так много дыма.

Мазут - тяжелое нефтехимическое топливо. Его использовали как в военном, так и в коммерческом судоходстве в 60-х и 70-х годов. Плотность мазутов обеспечивает высокую энергоотдачу, однако, для горения мазут нужно подогревать под давлением, что требует наличия большого количества бойлеров и труб. В процессе горения мазута выделяется большое количество серы, и это делайте такое топливо дорогим для стран с высокими экологическими стандартами. Поэтому ВМС на Западе в 1960-х и 1970-х годах перешли на использование газовых турбин.

Как сообщал УНН, второй авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), который полностью спроектирован и построен китайскими судостроителями, впервые вышел в море и приступил к ходовым испытаниям.

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