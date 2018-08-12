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Американці з’ясували, чому так сильно димить єдиний російський авіаносець

Київ • УНН

 • 46018 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Єдиний авіаносець Росії авіаносець, судно “Адмірал Кузнєцов”, сильно димить через речовину, що використовується в якості палива — мазут. Про це пише американське видання The National Interest, передає УНН.

Американці з’ясували, чому так сильно димить єдиний російський авіаносець

Не всі російські кораблі заправляють мазутом. З усіх великих кораблів російського ВМФ на ньому працюють лише есмінці класу “Соврєменний” і авіаносець “Адмірал Кузнєцов”.

Зважаючи на те, що “Адмірал Кузнєцов” являється єдиним російським авіаносцем, пише видання, у небайдужих природно виникла цікавості про те, на чому він працює, і чому виробляє так багато диму.

Мазут — важке нафтохімічне паливо. Його використовували як у військовому, так і в комерційному судноплавстві до 60-х і 70-х років. Густина мазутів забезпечує високу енерговіддачу, однак, для горіння мазут потрібно підігрівати під тиском, що вимагає наявності великої кількості бойлерів та труб. В процесі горіння мазуту виділяється велика кількість сірки, що робіть таке паливо коштовним для країн з високими екологічними стандартами. Тому ВМС на Заході в 1960-х і 1970-х роках перейшли на використання газових турбін.

Як повідомляв УНН, другий авіаносець ВМС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), цілком спроектований і побудований китайськими суднобудівниками, вперше вийшов в море і приступив до ходових випробувань.

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