Американцы рассказали об особенностях онлайн-шопинга под действием алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Реабилитационный центр Archstone Recovery выяснил, как состояние алкогольного опьянения американцев влияет на средний чек их онлайн-шоппинга, передает УНН со ссылкой на nbcnews.
Выяснилось, что любители джина тратят в среднем 82,40 долл. в месяц на покупки разного рода товаров через Интернет. Под действием рома этот показатель составляет 53,8 долл., под действием водки - 50,5 долл.
Меньше шопляться онлайн жители США под действием виски и пива. Употребляя эти алкогольные напитки, американцы тратят 38,8 долл. и 39 долл. в месяц на покупки товаров через Интернет.
Употребляя вино и текилу, американцы "спускают" примерно по 40-44 долл. в месяц на онлайн-шопинг.
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В опросе приняли участие 2 тыс. американцев. 50% опрошенных заявили, что шопляться онлайн, употребляя при этом алкогольные напитки.
Заметим, что ученые многих стран постоянно пытаются исследовать влияние алкоголя на организм человека.
Так, ученые Франции установили, что полный отказ от алкоголя грозит развитием болезни Альцгеймера.
А ученые из Норвегии пришли к выводу, что алкоголь по-разному влияет на богатых и бедных.
В общем, в мире растет употребление водки. А украинцы все чаще отдают предпочтение более легким алкогольным напиткам, в частности, вину перед крепкими водочными изделиями.