Американці розповіли про особливості онлайн-шопінгу під дією алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Реабілітаційний центр Archstone Recovery з'ясував, як стан алкогольного сп'яніння американців впливає на середній чек їх онлайн-шопінгу, передає УНН із посиланням на nbcnews.
З'ясувалося, що любителі джину витрачають в середньому 82,40 дол. на місяць на покупки різного роду товарів через Інтернет. Під дією рому цей показник становить 53,8 дол., під дією горілки - 50,5 дол.
Найменше шопляться онлайн жителі США під дією віскі та пива. Вживаючи ці алкогольні напої, американці витрачають 38,8 дол. та 39 дол. на місяць на покупки товарів через Інтернет.
Вживаючи вино та текілу, американці "спускають" приблизно по 40-44 дол. на місяць на онлайн-шопінг.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бренд Medoff запустив у продаж інтернаціональну колекцію горілки
В опитуванні взяли участь 2 тис. американців. 50% опитаних заявили, що шопляться онлайн, вживаючи при цьому алкогольні напої.
Зауважимо, що вчені багатьох країн постійно намагаються дослідити вплив алкоголю на організм людини.
Так, науковці Франції встановили, що повна відмова від алкоголю загрожує розвитком хвороби Альцгеймера.
А вчені з Норвегії прийшли до висновку, що алкоголь по-різному впливає на багатих та бідних.
Загалом, у світі зростає вживання горілки. А українці все частіше віддають перевагу більш легким алкогольним напоям, зокрема, винам перед міцними горілчаними виробами.