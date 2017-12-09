Американцы поставили коммунизм на колени - Трамп

"Мы - нация, которая выкопала Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени", - заявил он.

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Напомним, Президент США Дональд Трамп одобрил санкции против России за якобы нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).