Американцы поставили коммунизм на колени - Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы "поставили коммунизм на колени". Об этом он сказал во время своего выступления во Флориде, сообщает УНН со ссылкой на Fox Bussiness.
"Мы - нация, которая выкопала Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени", - заявил он.
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Напомним, Президент США Дональд Трамп одобрил санкции против России за якобы нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).