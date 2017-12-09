Американці поставили комунізм на коліна - Трамп
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що американці "поставили комунізм на коліна". Про це він сказав під час свого виступу у Флориді, повідомляє УНН з посиланням на Fox Bussiness.
"Ми - нація, яка викопала Панамський канал, виграла дві світові війни, відправила людину на Місяць і поставила комунізм на коліна", - заявив він.
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Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп схвалив санкції проти Росії за нібито порушення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).