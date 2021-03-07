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Американцы могут уже в марте получить 1 400 долларов выплат, - Байден

Американцы могут уже в марте получить 1 400 долларов выплат, - Байден

Киев  •  УНН

 • 20353 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. После того, как Сенат США поддержал пакет для стимулирования экономики на 1,9 трлн долларов президента Джо Байдена, американцы смогут получить 1 400 долларов выплат уже в марте. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Жители США смогут получить выплаты от правительства из-за пандемии коронавируса в размере 1400 долларов уже в этом месяце.

Байден, выступая в Белом доме после принятия его COVID-плана, сказал, что более 85% американских домохозяйств получат выплаты, а пара с двумя детьми, которая зарабатывает 100 тыс долларов ежегодно, получит около 5600 долларов.

Президент добавил, что положения законопроекта ускорят производство и распределение вакцин.

Напомним

Сенат США принял план президента Соединенных Штатов Джо Байдена по оказанию помощи через COVID-19 объемом 1,9 триллиона долларов в субботу после ночи голосования и 12-часовой борьбы за то, чтобы заставить одного демократа поддержать план партии по критически важному вопросу.

Что предусматривает План спасения Америки от Байдена

В январе текущего года президент Байден выступил с заявлением по поводу плана стимулирования американской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, общей стоимостью 1,9 триллиона долларов.

Согласно представленному плану, более 400 миллиардов долларов будут потрачены на вакцинацию, проведение тестов, появление новых рабочих мест в сфере общественного здравоохранения, открытие школ и выплату отпускных по семейным обстоятельствам, а также на создание инфраструктуры, которая позволит осуществить введение 100 миллионов доз вакцины за первые 100 дней президентства Байдена.

Часть американцев, соответствующих определенным критериям, получат дополнительно 1400 долларов в виде прямых выплат. Люди, оставшиеся без работы, будут еженедельно получать федеральное пособие по безработице в размере 400 долларов вплоть до сентября 2021 года.

План Байдена также предусматривает продление до сентября моратория на выселение людей из арендуемого жилья и изъятий банками имущества, заложенного под ипотечные кредиты.

Уровень минимальной заработной платы на федеральном уровне будет увеличен с нынешних 7,25 долларов в час до 15 долларов в час.

Ведомства и компании в сфере общественного транспорта получат помощь в размере 20 миллиардов долларов, также будут предложены гранты и ссуды малому бизнесу.

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