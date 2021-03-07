Американці можуть уже в березні отримати 1 400 доларів виплат, – Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Після того, як Сенат США підтримав пакет для стимулювання економіки на 1,9 трлн доларів президента Джо Байдена, американці зможуть отримати 1 400 доларів виплат уже в березні. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Жителі США зможуть отримати виплати від уряду через пандемію коронавірусу у розмірі 1400 доларів уже в цьому місяці.
Байден, виступаючи в Білому домі після прийняття його COVID-плану, сказав, що понад 85% американських домогосподарств отримають виплати, а пара з двома дітьми, яка заробляє 100 тис доларів щорічно, отримає близько 5600 доларів.
Президент додав, що положення законопроекту прискорять виробництво та розподіл вакцин.
Нагадаємо
Сенат США ухвалив план президента Сполучених Штатів Джо Байдена з надання допомоги через COVID-19 обсягом 1,9 трильйона доларів в суботу після ночі голосування і 12-годинної боротьби за те, щоб змусити одного демократа підтримати план партії щодо критично важливого питання.
Що передбачає План порятунку Америки від Байдена
У січні поточного року президент Байден виступив із заявою з приводу плану стимулювання американської економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу, загальною вартістю 1,9 трильйона доларів.
Відповідно до представленого плану, понад 400 мільярдів доларів будуть витрачені на вакцинацію, проведення тестів, появу нових робочих місць у сфері охорони громадського здоров’я, відкриття шкіл та виплату відпускних за сімейними обставинами, а також на створення інфраструктури, яка дозволить здійснити введення 100 мільйонів доз вакцини за перші 100 днів президентства Байдена.
Частина американців, які відповідають певним критеріям, отримають додатково 1400 доларів у вигляді прямих виплат. Люди, що залишилися без роботи, будуть щотижня отримувати федеральну допомогу з безробіття в 400 доларів аж до вересня 2021 року.
План Байдена також передбачає продовження до вересня мораторію на виселення людей з житла, що орендується, і вилучень банками майна, закладеного під іпотечні кредити.
Рівень мінімальної заробітної плати на федеральному рівні буде збільшено з нинішніх 7,25 доларів на годину до 15 доларів на годину.
Відомства і компанії в сфері громадського транспорту отримають допомогу обсягом 20 мільярдів доларів, також будуть запропоновані гранти і позики малому бізнесу.