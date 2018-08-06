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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 10762 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118328 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 126261 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 165767 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152180 просмотра

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7 марта, 15:45 • 140207 просмотра

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Американского студента будут судить за мошенничество с биткоинами

Американского студента будут судить за мошенничество с биткоинами

Киев  •  УНН

 • 11049 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Американские правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 20-летнего студента из Бостона (штат Массачусетс), подозреваемого в многолетнем мошенничестве с криптовалютами в особо крупном размере - 5 млн долл. Об этом сообщает издание Forex Fraud, передает УНН.

Слушания дела состоится 9 августа текущего года. Имя подозреваемого - Джоэл Ортис. Он был задержан правоохранителями США в июле текущего года. Сумма залога обвиняемого составляет 1 млрд долл.

Ортис подозревается в многолетнем мошенничестве с биткоинами, путем взлома телефонных номеров инвесторов криптовалюты.

Напомним, около 75% американцев считают биткоин "сверхрисковым активом".

Наряду с этим, агентство финуслуг Японии предлагает вычеркнуть биткоин из перечня платежных средств.

Украина, тем временем, продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.

В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.

А по данным отдельных СМИ, законопроект Рыбалки (№ 7183-1) и вовсе — “списан” у российских чиновников.

Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину.

И этот поступок, коллеги радикала по партии назвали, как минимум, “неэтичным”.

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