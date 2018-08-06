Американского студента будут судить за мошенничество с биткоинами
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Американские правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 20-летнего студента из Бостона (штат Массачусетс), подозреваемого в многолетнем мошенничестве с криптовалютами в особо крупном размере - 5 млн долл. Об этом сообщает издание Forex Fraud, передает УНН.
Слушания дела состоится 9 августа текущего года. Имя подозреваемого - Джоэл Ортис. Он был задержан правоохранителями США в июле текущего года. Сумма залога обвиняемого составляет 1 млрд долл.
Ортис подозревается в многолетнем мошенничестве с биткоинами, путем взлома телефонных номеров инвесторов криптовалюты.
Напомним, около 75% американцев считают биткоин "сверхрисковым активом".
Наряду с этим, агентство финуслуг Японии предлагает вычеркнуть биткоин из перечня платежных средств.
Украина, тем временем, продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.
В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.
Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.
А по данным отдельных СМИ, законопроект Рыбалки (№ 7183-1) и вовсе — “списан” у российских чиновников.
Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину.
И этот поступок, коллеги радикала по партии назвали, как минимум, “неэтичным”.