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Американського студента судитимуть за шахрайство з біткоїнами

Американського студента судитимуть за шахрайство з біткоїнами

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Американські правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно 20-річного студента з Бостона (штат Массачусетс), підозрюваного в багаторічному шахрайстві з криптовалютами в особливо великому розмірі - 5 млн дол. Про це повідомляє видання Forex Fraud, передає УНН.

Слухання справи відбудеться 9 серпня поточного року. Ім'я підозрюваного - Джоел Ортіс. Він був затриманий правоохоронцями США в липні поточного року. Сума застави обвинуваченого становить 1 млрд дол.

Ортіс підозрюється в багаторічному шахрайстві з біткоїнами, шляхом злому телефонних номерів інвесторів криптовалют.

Нагадаємо, близько 75% американців вважають біткоїни "надризиковим активом".

Поряд з цим, агентство фінпослуг Японії пропонує викреслити біткоїни з переліку платіжних засобів.

Україна, тим часом, продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.

У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.

Автором одного із законопроектів про криптовалюти є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, правда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.

А за даними окремих ЗМІ, законопроект Рибалки (№ 7183-1) і зовсім - "списаний" у російських чиновників.

Більш того, співавтором свого законопроекту про біткоїни Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну.

І цей вчинок колеги радикала по партії назвали, як мінімум, "неетичним".

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