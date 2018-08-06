Американського студента судитимуть за шахрайство з біткоїнами
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Американські правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно 20-річного студента з Бостона (штат Массачусетс), підозрюваного в багаторічному шахрайстві з криптовалютами в особливо великому розмірі - 5 млн дол. Про це повідомляє видання Forex Fraud, передає УНН.
Слухання справи відбудеться 9 серпня поточного року. Ім'я підозрюваного - Джоел Ортіс. Він був затриманий правоохоронцями США в липні поточного року. Сума застави обвинуваченого становить 1 млрд дол.
Ортіс підозрюється в багаторічному шахрайстві з біткоїнами, шляхом злому телефонних номерів інвесторів криптовалют.
Нагадаємо, близько 75% американців вважають біткоїни "надризиковим активом".
Поряд з цим, агентство фінпослуг Японії пропонує викреслити біткоїни з переліку платіжних засобів.
Україна, тим часом, продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.
У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.
Автором одного із законопроектів про криптовалюти є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, правда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.
А за даними окремих ЗМІ, законопроект Рибалки (№ 7183-1) і зовсім - "списаний" у російських чиновників.
Більш того, співавтором свого законопроекту про біткоїни Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну.
І цей вчинок колеги радикала по партії назвали, як мінімум, "неетичним".