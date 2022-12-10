Американский журналист скончался, потеряв сознание на ЧМ по футболу в Катаре
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Известный американский журналист Грант Валь скончался в Катаре, потеряв сознание во время освещения чемпионата мира по футболу, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Он «упал в обморок», освещая пятничный матч Аргентина-Нидерланды, сообщил CNN свидетель.
Организаторы чемпионата мира по футболу в Катаре заявили в субботу, что Валю «стало плохо» в зоне для прессы, где ему «немедленно оказали медицинскую помощь на месте». Затем его перевели в больницу общего профиля Хамада, сказал представитель властей.
«Вся семья US Soccer убита горем, узнав, что мы потеряли Гранта Валя, - говорится в заявлении US Soccer на официальном аккаунте в Twitter. - Грант сделал футбол делом своей жизни, и мы опустошены тем, что его и его блестящего письма больше не будет с нами».
Дополнение
В Катаре открыли ЧМ-2022 по футболу.