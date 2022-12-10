Американський журналіст помер, знепритомнівши на ЧС з футболу в Катарі

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Він «втратив свідомість», висвітлюючи п'ятничний матч Аргентина-Нідерланди, повідомив CNN свідок.

Організатори чемпіонату світу з футболу в Катарі заявили в суботу, що Валю «стало погано» у зоні для преси, де йому «негайно надали медичну допомогу на місці». Потім його перевели до лікарні загального профілю Хамада, сказав представник влади.

"Уся родина US Soccer убита горем, дізнавшись, що ми втратили Гранта Валя, - йдеться у заяві US Soccer на офіційному акаунті у Twitter. - Грант зробив футбол справою свого життя, і ми спустошені тим, що його та його блискучих статей більше не буде з нами".

Доповнення

У Катарі відкрили ЧС-2022 з футболу.