Американский регулятор планирует снова вызвать Цукерберга для дачи показаний

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Федеральная торговая комиссия (ФТК) США рассматривает возможность в рамках антимонопольного расследования в отношении компании Facebook потребовать, чтобы ее глава Марк Цукерберг и операционный директор Шерил Сэндберг дали показания. Об этом сообщила в пятницу американская газета The Wall Street Journal, передает УНН.

По словам ее источников, представители руководства Facebook готовятся к возможности такого развития событий, некоторые из них выражают беспокойство. Кроме того, в компании готовятся к запланированному на 27 июля выступлению Цукерберга в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США в рамках антимонопольного расследования. Ожидается, что законодатели подвергнут главу Facebook критике.

Источник издания уточнил, что в Facebook рассчитывают на досудебную договоренность с ФТК. В настоящее время представители компании и регулятора не ведут консультаций по этому вопросу.

В июле 2019 года ФТК объявила о том, что оштрафовала Facebook на 5 млрд долларов за нарушения при хранении личных данных пользователей одноименной соцсети. Как отмечает газета, ФТК в рамках расследования в отношении компании тогда также допускала возможность потребовать от Цукерберга дать показания, но в итоге этого сделано не было.

В августе 2019 года The Wall Street Journal сообщила, что ФТК заподозрила Facebook в практике приобретения других компаний с целью избежать конкуренции с ними. Как отмечало издание, ФТК проверяет сделки по приобретению Facebook других фирм, чтобы установить, были ли эти транзакции “частью кампании с целью захвата потенциальных конкурентов прежде, чем они станут представлять угрозу”.

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