Американський регулятор планує знову викликати Цукерберга для дачі свідчень

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Федеральна торгова комісія (ФТК) США розглядає можливість в рамках антимонопольного розслідування відносно компанії Facebook вимагати, щоб її глава Марк Цукерберг і операційний директор Шеріл Сендберг дали свідчення. Про це повідомила в п’ятницю американська газета The Wall Street Journal, передає УНН.

За словами її джерел, представники керівництва Facebook готуються до можливості такого розвитку подій, деякі з них висловлюють занепокоєння. Крім того, в компанії готуються до запланованого на 27 липня виступу Цукерберга в юридичному комітеті Палати представників Конгресу США в рамках антимонопольного розслідування. Очікується, що законодавці піддадуть главу Facebook критиці.

Джерело видання уточнило, що в Facebook розраховують на досудову домовленість з ФТК. В даний час представники компанії і регулятора не ведуть консультацій з цього питання.

У липні 2019 року ФТК оголосила про те, що оштрафувала Facebook на 5 млрд доларів за порушення при зберіганні особистих даних користувачів однойменної соцмережі. Як зазначає газета, ФТК в рамках розслідування щодо компанії тоді також допускала можливість вимагати від Цукерберга дати свідчення, але в підсумку цього зроблено не було.

У серпні 2019 року The Wall Street Journal повідомила, що ФТК запідозрила Facebook в практиці придбання інших компаній з метою уникнути конкуренції з ними. Як зазначало видання, ФТК перевіряє операції з придбання Facebook інших фірм, щоб встановити, чи були ці транзакції “частиною кампанії з метою захоплення потенційних конкурентів перш, ніж вони почнуть становити загрозу”.

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