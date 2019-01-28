Американский дальнобойщик обзаведется Porshe после выигрыша в лотерею

Джонсон - уроженец Ямайки, который переехал в США в возрасте 16 лет. Он - дальнобойщик, и ярый поклонник игры в лотерею.

"Как правило, я покупаю лотерейные билеты на одной и той же станции техобслуживания, которую я посещаю перед тем, как отправиться в путь", - рассказал он.

Американец узнал о многомиллионном выигрыше от своего друга.

"Он позвонил и сказал мне, что кто-то выиграл в лотерею. Предположил, что это могу быть я. Но я откинул эти мысли в сторону, ведь не думал, что мне может так повезти", - сказал он.

Лотерейный выигрыш побудил у Джонсона желание бросить работу. Также он решил купить красный Porsche. Победитель решил получить единоразовую выплату, которая после вычета налогов будет равна 114 миллионам долл.

Напомним, лотерея - хороший способ улучшить свое финансовое положение, уверены исследователи. Их теорию подтверждают и сами игроки, включая украинцев. Как показывает практика, большую часть денег новоиспеченные миллионеры и мультимиллионеры Украины тратят на покупку жилья, авто или путешествия.

Многие из них инвестируют в будущее детей или внуков. Например, киевлянин Валерий Садовенко вместе с женой решили потратить выигранный в лотерею “Лото-Забава” 1 млн грн на ремонт в квартире у себя и у дочери, а также отложить деньги внучке на будущее.